Échele Cabeza explicó por qué propuesta de Hernández de “entregar droga gratis” es ineficaz

Este miércoles, el candidato por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, durante su gira presidencial por la ciudad de Barranquilla, se refirió al tema del narcotráfico y cómo, hace algunos días, se reunió con el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, para dialogar sobre esto.

“¿Quiénes son los que se mueren en la guerra de la droga? Los pobres. La Policía que es el pueblo pobre. Ellos son los que se mueren y quedan con heridas que nos les permiten seguir trabajado. ¿Cómo se combate? Con los criterios que yo tengo, que es con capitalismo. No es con plomo, no es con más violencia, no es decretando enfrentamientos sin igualdad de condiciones”.

Luego, indicó sobre lo que haría en su gobierno para enfrentar la demanda de sustancias ilícitas en el país. “Yo le dije al embajador. Resulta que el adicto a las drogas es un enfermo y quien cura las enfermedades es el Estado. Tomamos a todos los adictos de Colombia y los identificamos mediante un registro estadístico y de un reconocimiento de quienes son y les entregas la droga gratis. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, ya sea intravenosa, aspirada u oral, pues se acabó la demanda. Entonces dirá ¿para qué compro si me la regalan? Así la oferta se acaba y la guerra se acaba. Es la única manera. Mientras más violencia haya el precio de la droga sube”.

Ante esta polémica propuesta, Échele Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, explicó a través de su cuenta en twitter, como este plan de gobierno de Hernández, dicen, no solo demuestra desconocimiento del tema, sino que es inviable, ineficaz, peligrosa y hasta ingenua económicamente.

“Menos del 15% de consumidores tiene problemas, de lo que él llama “adictos” o “enfermos”. El 85% no tiene problemas de consumo y no son enfermos. Tratar a TODAS las personas consumidoras como adictas no es verdad. Hace de la excepción una regla”.

Y agregan: “El menor problema de Colombia es el consumo interno, menos del 2% de la droga que producimos la consumimos. El problema es que la que producimos para exportar, es la que genera violencia, corrupción y muerte. Regalar droga en Colombia es irrelevante. Regalarla afuera imposible”.

Frente a la proposición de “entregarle droga gratis” a los consumidores, mencionan que en los pocos países donde esta decisión fue tomada, se utilizan es como tratamiento terapéutico de sustitución a personas que tienen graves de problemas de abstinencia que les afecta su salud mental, física y social. Y que a pesar de ensayar con otros tratamientos, no les ha funcionado.

“Droga gratis a un 85% de personas consumidoras recreativas, habituales, experimentales (no problemáticas) es incentivar el consumo, haciendo perder el equilibrio entre placer y riesgo que genera autocuidado. Además, genera consumo problemático para calmar el dolor de la abstinencia”.

Asimismo, mencionan “que regalar ‘droga gratis’ refuerza la idea de un estado paternal que regala las cosas y no promueve la productividad de las personas, mientras que segrega a quienes lo hacen y “en lista” a personas por su comportamiento haciendo señalamientos contra la intimidad y la seguridad”.

Finalmente, Échele Cabeza señala que la frase de Hernández de “así la oferta (de droga) se acaba”, devela en el fondo “el mismo objetivo de la fracasada guerra contra las drogas que es buscar ‘un mundo libre de drogas’, algo que es imposible. Debemos aprender a convivir en paz con las drogas”.