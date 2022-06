Recopilan videos en los que Hernández utiliza como insulto a las trabajadores sexuales

El candidato por la Liga de Gobernantes, Rodolfo Hernández, durante su campaña y siendo exalcalde de Bucaramanga, ha pronunciado frases que muchas veces han sido rechazadas.

“Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler”. “Los partos que han tenido (las mujeres migrantes venezolanas) son como 400 al año, eso es una fábrica de hacer chinos pobres”. “Ahora usted inventó que no me pueden preguntar(…) lo que no me pueden preguntar es estupideces”.

Y sumado a estas, en varias ocasiones se ha referido a las trabajadoras sexuales de forma denigrante y utiliza su labor, a modo de insulto. “No me voy a aliar con nadie, son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos”. “La han manoseado más que a una prostituta por allá de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó encima fue el ferrocarril”.

Por esta última declaración, el aspirante presidencial fue denunciado por las mujeres del municipio ante la Procuraduría General de la Nación a finales de 2021, pues aseguraron que afectó su dignidad y las estigmatizó.

“Entender estas dinámicas es un muy complicado para algunos…pero es que el trabajo sexual existe y son en su mayoría mujeres las que están detrás de él. Estamos entre la abolición y entre la dignidad de las trabajadoras sexuales”, escribió la usuaria en twitter que recopiló los videos del candidato.

Según la más reciente encuesta del ‘tracking’ de RCN, un 47% respondió que lo harían por el aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, mientras que el 46% lo haría por el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Otra encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana revela que Petro lidera la intención de voto con un porcentaje de 44,9%, mientras que el candidato Hernández tiene un 41%. La encuesta muestra un margen de error de 2,1%, resaltando además que un porcentaje de 9,4 en los ciudadanos no ha tomado una decisión aún de cara a la segunda vuelta de elecciones.