Cosas que debe saber antes de salir de su casa para votar en elecciones presidenciales

Este domingo 29 de mayo se desarrollarán las elecciones presidenciales de primera vuelta a nivel nacional. Colombianos y colombianas asistirán masivamente a las urnas con el objetivo de apoyar al candidato más afín a sus ideas. En Publimetro Colombia le hacemos un recuento de lo que no se le puede olvidar antes de que salga de su casa para ir a su puesto de votación.

Candidatos

En primer lugar, recuerde que debe tener claro cuál es el nombre de su candidato predilecto, la posición y foto en la que aparecerá este en el tarjetón electoral. Instrúyase sobre cómo marcas bien el tarjetón electoral, lo que quiere decir marcando legiblemente con una equis “X” la foto de su candidato y tratar de no salirse de esa casilla.

Los siguientes son los candidatos por los cuales puede votar este domingo 29 de mayo, en el orden en el que aparecen en el tarjetón:

1. Rodolfo Hernández Suárez - Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Vicepresidenta: Marelen Castillo Torres.

2. John Milton Rodríguez González - Partido Colombia Justa Libres. Vicepresidenta: Sandra de las Lajas Torres Paz.

3. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga - Coalición Equipo por Colombia. Vicepresidente: Rodrigo Lara Sánchez.

4. Sergio Fajardo Valderrama - Coalición Centro Esperanza. Vicepresidente: Luis Gilberto Murillo Urrutia.

5. Enrique Gómez Martínez - Partido Movimiento de Salvación Nacional. Vicepresidente: Carlos Alberto Cuartas Quiceno.

6. Gustavo Francisco Petro Urrego – Coalición Pacto Histórico. Vicepresidenta: Francia Elena Márquez Mina.

Recuerde que en el caso de los candidatos Ingrid Betancourt y Luis Pérez, que renunciaron a sus candidaturas, estos votos se contarán por protocolo pero finalmente no tendrían validez, según ha declarado la Registraduría Nacional.

Puesto de votación

No olvide consultar con anterioridad su puesto de votación. Tenga en cuenta que las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo hubo problemas con la plataforma de Infovotantes, pues se cayó durante la jornada electoral y muchas personas se quedaron sin saber específicamente su puesto y mesa de votación.

A través de la página de la Registraduría Nacional puede consultar su puesto de votación, al cual deberá asistir y será en el único lugar en el cual podrá depositar su voto. Para consultar el puesto de votación, ingrese a la web haciendo CLICK AQUÍ.

Cédula de ciudadanía

Recuerde que su documento de identidad es clave para que usted pueda ser identificado por los jurados de votación en su mesa de votación, por ende no puede olvidar este documento porque es de carácter obligatorio presentarlo.

Horario elecciones

Los más de 12.000 puesto de votación en todo el territorio nacional estarán disponibles desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., este horario es de principal importancia, pues no da lugar a flexibilizaciones. Procure ir en horas de la mañana para que no se quede sin votar y evite congestiones en los puestos de votación.

Ley Seca

Tenga en cuenta que por disposición del Gobierno Nacional y en consenso con el sector del comercio en el país todas las elecciones presidenciales cuentan con Ley Seca, es decir, la prohibición del consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Este fin de semana, de puente festivo y de elecciones presidenciales, esta medida aplicará desde las 6:00 p.m del sábado 28 de mayo hasta las 12:00 m del lunes 30 de mayo.

Horario para jurados de votación

Recuerde que los jurados de votación, por sus funciones obligatorias en la jornada electoral, deberán dedicar más tiempo a esta jornada laboral. Deberán presentarse a las 7:30am en la mesa que se les asignó y solo podrán marcharse de allí cuando hayan terminado el conteo de votos y entreguen los formularios debidamente diligenciados y suscritos al delegado presente de la Registraduría Nacional.

No habrá ciclovía en Bogotá

En Bogotá, el distrito anunció que la tradicional ciclovía que funciona los días domingos y festivos desde las 7:00 a.m. a 2:00 p.m por las principales vías de la ciudad y que comprende un circuito de 127.69 kilómetros de extensión, no funcionará durante el 29 de mayo, pero retornará el lunes 30 de mayo, que es festivo.

Qué no puede hacer

Recuerde que no está permitido usar cámaras o celulares en los puestos de votación mediante el Decreto 318 del 5 de marzo de 2022, a menos que usted esté acreditado como periodista o medio de comunicación y tenga su carné o credencial de prensa a la vista. No significa que la ciudadanía no pueda llevar su celular al puesto de votación, sino que no debe hacer uso de él y prevenir tenerlo a la vista durante su paso por la mesa de votación.

Acompañantes en los puestos de votación

Cabe mencionar que bajo la Ley 163 del 94 solo las personas con discapacidades, que no puedan valerse por sí mismas o mayores de 80 años pueden entrar con un acompañante al puesto de votación.

Entrada de mascotas a los puestos de votación

Hasta el momento no hay ninguna norma o prohibición expresa por parte de las autoridades electorales que impidan que usted lleve a su mascota al puesto de vacunación. Sin embargo se recomienda abstenerse de llevarlas para evitar algún incidente de seguridad y otro tipo en medio de la jornada electoral.