La respuesta de Sergio Fajardo a su frase: “Yo no inspiro nada”

Durante más de dos horas tres de los candidatos a la presidencia que mayor opción tienen para llegar a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, participaron del debate organizado por El Tiempo y Semana, en el que al candidato de Centro Esperanza se le salió la frase: “Yo no inspiro nada”, que se ha viralizado en las redes sociales.

Puede leer: “Francia va a gobernar a Colombia”: Gustavo Petro

La frase salió de una de sus intervenciones en las que dijo: “voy a hacer una confesión muy grande. Yo nunca he estado amenazado. Nunca he amenazado a nadie. Nunca ando agrediendo a las personas. (...) Yo voy por las calles, reparto volantes, no tengo un ejército al lado mío para que me proteja, yo no inspiro miedo, yo no inspiro rabia, porque yo no creo que el miedo y la rabia sea lo que necesita nuestro país que ya sabe bastante de corruptos, de violentos (...) Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza por Colombia, porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia”

Ante la ola de reacciones que tuvo la frase suelta y fuera de contexto, el candidato Sergio Fajardo se pronunció al respecto, explicando de qué se trata. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter.

“No inspiro miedo ni inspiro rabia porque sé que eso no es lo que necesita el país. Honro la decencia, siempre he jugado de manera transparente y a eso es lo que estoy convocando hoy, soy una amenaza porque no me muevo entre el miedo y la rabia”.

Lea también: Petro aseguró que extraditaría a Piedad Córdoba

Este martes, 24 de mayo, se volvió a pronunciar escribiendo: “mi discurso no es de violencia ni de ataques. No insulto a alguien para ganar aplausos. La decencia no nos tiene que dar pena, la capacidad de disentir tiene cabida en la política y lo seguiré haciendo hasta el último minuto”.