“Les propongo votar por la vida”: El llamado de Iván Cepeda pocas horas antes de la segunda vuelta

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A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, el candidato de la izquierda Iván Cepeda publicó un video en su cuenta de X en el que invitó a los ciudadanos a participar en la segunda vuelta presidencial y respaldar su propuesta política.

El mensaje fue divulgado en la recta final de la campaña y poco antes de un streaming programado con el creador de contenido Yeferson Cossio, con quien sostendrá una conversación virtual dirigida a sus seguidores.

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Iván Cepeda le hizo un llamado a sus seguidores poco antes de la segunda vuelta

En el video, Cepeda recordó su trayectoria política y aseguró que su proyecto está enfocado en la defensa de los derechos y la búsqueda de la paz para el país.

“Hola, soy Iván Cepeda, he dedicado mi vida a luchar por los derechos de la gente. Próximo 21 de junio se define nuestro destino”, afirmó.

El candidato sostuvo que la elección representa una decisión trascendental para Colombia,“así que les propongo votar por la vida, por los derechos, por la paz, por acabar con la injusticia social y no volver al pasado de violencia y de ausencia de libertades en Colombia”, expresó.

A lo largo de su carrera política, Cepeda ha centrado su discurso en la defensa de los derechos humanos, la implementación de los acuerdos de paz y la reducción de las desigualdades sociales, temas que nuevamente mencionó en su llamado a los electores.

Finalmente, el candidato cerró el video con una invitación a acudir a las urnas. “Así que voten por la vida, siempre por la vida”, dijo.

La segunda vuelta presidencial se realizará este domingo 21 de junio y definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.