“Llegué hoy a Bogotá, agradecido por la invitación de la CNE”: Bernie Moreno, senador norteamericano, estará como observador de las elecciones en la segunda vuelta

Bernie Moreno, senador norteamericano. (Foto: Tomada de X @berniemoreno - 20 de junio de 2026)

Bernie Moreno confirmó que llegó a Colombia para la segunda vuelta

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El senador estadounidense Bernie Moreno anunció su llegada a Colombia para participar como observador de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo 21 de junio.

A través de un mensaje dirigido al pueblo colombiano, el congresista, nacido en Colombia y actualmente integrante del Senado de Estados Unidos, confirmó que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para acompañar el proceso democrático.

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Bernie Moreno, senador norteamericano, llegó a Bogotá como observador de la segunda vuelta presidencial

“Llegué hoy a Bogotá, agradecido por la invitación de la CNE para una vez más observar su segunda vuelta presidencial”, manifestó.

Moreno destacó la importancia de la jornada electoral, “mañana, 21 de junio, Colombia se encuentra en un momento decisivo en su historia democrática. La elección ante ustedes pondrá a prueba el coraje y el compromiso del pueblo colombiano”, expresó.

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El senador también hizo referencia a los principios democráticos “como audazmente declararon los Fundadores de Estados Unidos hace 250 años, la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios. Traicionar su voto por dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”.

En su mensaje también dijo “permítanme ser absolutamente claro: esta es su decisión. El futuro de Colombia reside, como lo ha hecho durante décadas, EN SUS propias manos. Ustedes son una nación soberana”.

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Bernie Moreno recordó además sus vínculos con Colombia, “como alguien nacido aquí, con muchos amigos y familiares que aún lo llaman hogar, les pediría que elijan seguridad, prosperidad, unidad y la defensa de las instituciones democráticas”.

Finalmente, envió un mensaje de esperanza a los ciudadanos que acudirán a las urnas: “Que Dios les conceda sabiduría. Con respeto, esperanza y humildad”.

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La segunda vuelta presidencial se desarrollará este domingo con la participación de observadores nacionales e internacionales encargados de acompañar y verificar el normal desarrollo de la jornada electoral.