Le niegan la libertad a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta tras presentar una solicitud de habeas corpus

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La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta continuará privada de la libertad luego de que el Juzgado 21 de Familia rechazara la acción de habeas corpus presentada por su defensa, con la que buscaba dejar sin efecto la orden de captura emitida dentro de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la jueza Sandra Bernal, quien concluyó que la medida ordenada previamente por la magistrada Cristina Lombana se encuentra amparada por la normatividad vigente y que el mecanismo constitucional invocado por la congresista no era procedente en este caso.

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Jueza ordena que Martha Peralta continúe privada de la libertad mientras adelanta indagatoria por caso de corrupción de la UNGRD

La defensa de Peralta había acudido al habeas corpus después de que la magistrada Lombana ordenara su privación de la libertad con fines de indagatoria, en el proceso que se adelanta por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.

En la decisión judicial conocida por El Tiempo, se advierte que: “La orden de captura constituyó el ejercicio legítimo de una competencia legalmente atribuida al juez, previa valoración de los elementos de convicción obrantes en el expediente y con la correspondiente motivación jurídica, de manera que no puede calificarse como una actuación caprichosa o arbitraria, sino como una determinación adoptada en observancia del principio de legalidad y de las normas procesales que regulan la procedencia de las medidas de aseguramiento”.

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El fallo también señala: “En consecuencia, la orden de captura encuentra sustento expreso en los artículos 336 y 341 de la Ley 600 de 2000, razón por la cual goza de presunción de legalidad y solo puede ser desvirtuada mediante los mecanismos procesales previstos por el ordenamiento jurídico, mas no a partir de afirmaciones subjetivas que atribuyan al funcionario un proceder arbitrario carente de respaldo normativo”.

La jueza recordó que el habeas corpus únicamente procede cuando existe una privación ilegal, injustificada o prolongada de la libertad y concluyó que ninguna de esas circunstancias se configuró en este caso. Asimismo, decidió desvincular a la Dijín del trámite al no encontrar vulneraciones atribuibles a esa entidad.

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En la solicitud, la congresista sostenía que la medida ordenada el pasado 18 de junio no estaba debidamente sustentada, pues, según expuso, ella había comparecido voluntariamente ante la justicia y nunca existieron indicios de una posible fuga o incumplimiento de las órdenes impartidas por las autoridades.

Además, alegó que estaba siendo privada de la libertad por una causa no contemplada en la ley y que existía una supuesta omisión en la valoración de las pruebas por parte de la autoridad que ordenó su captura.

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Con esos argumentos, la defensa buscaba que se decretara la libertad inmediata de la senadora, petición que finalmente fue negada por el Juzgado 21 de Familia.

La investigación contra Martha Peralta se desarrolla en medio de las pesquisas por el saqueo a la UNGRD, uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta actualmente el gobierno de Gustavo Petro.