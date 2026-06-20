“No me sorprendería que en un mes estén hablando que estoy muerto”: Andrés Sánchez, yo me llamo Ozuna, denuncia amenazas de muerte por caso contra Blessd y Dímelo Jara

Audiencia de medida de aseguramiento del cantante Blessd. (Foto: captura de pantalla audiencia, 16 de junio de 2026)

Andrés Sánchez, yo me llamo Ozuna, denuncia amenazas de muerte por caso contra Blessd y Dímelo Jara

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Luego de que una jueza de Medellín decidiera no enviar a la cárcel al cantante Blessd y a los demás procesados en el caso por presunto secuestro extorsivo agravado atenuado, Andrés Felipe Sánchez, conocido por su participación en Yo me llamo 2021 como imitador de Ozuna, aseguró que apelará la decisión y denunció que continúa recibiendo amenazas de muerte.

En declaraciones entregadas al programa La Red, de Caracol Televisión, Sánchez manifestó su inconformidad con la determinación judicial y sostuvo que, a su juicio, existían suficientes elementos para imponer medidas de aseguramiento.

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Caso Blessd: Andrés Sánchez denuncia constantes amenazas de muerte

“Había muchísimas pruebas, pero lastimosamente las dos declaraciones juramentadas de Bless y de Jara no las tomaron en cuenta para esta medida de aseguramiento”, afirmó.

Según explicó, dichas declaraciones fueron obtenidas en el marco de un intento de principio de oportunidad, “para nadie es un secreto que un principio de oportunidad es cuando prácticamente se aceptan los hechos y se quiere llegar a un acuerdo. Entonces, lamentablemente la juez no aceptó esto y eso nos perjudicó muchísimo en el caso”.

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El imitador aseguró que, aunque se siente decepcionado por la decisión, valora que tanto Blessd como su mánager, Dímelo Jara, continúen vinculados formalmente al proceso.

“Yo la verdad me siento triste porque yo siento que debieron haber dado medidas de aseguramiento, pero por lo menos ya están imputados”, dijo.

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De acuerdo con el informe presentado por La Red, Andrés Sánchez afirmó que durante los últimos cuatro años ha recibido intimidaciones constantes y que incluso tuvo que abandonar el país para protegerse.

“Las amenazas han sido el pan de cada día”, aseguró y le entregó evidencias al programa para su publicación y en estas se lee: “Ojalá te maten pirobo y te hagan polvo”, “estoy esperando que qn las noticas anuncien la muerte suya”, “Te vas a morir” y “Canto cabrón hpta lo que quieres es fama re marikón”.

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Sánchez relató que, tras concluir la audiencia, perdió su cuenta de TikTok, “me están tratando de silenciar. Múltiples amenazas de todo tipo: ‘te vamos a matar’, ‘no te metas con Blessd’, ‘sabemos dónde vives’. Me mandan fotos de gente desangrándose, como que así te vamos a dejar”, denunció.

Asimismo, afirmó que las autoridades no le han otorgado medidas de protección debido a que, según le habrían indicado, las amenazas no provienen directamente del artista.

“Entonces yo digo: ¿qué hace uno ahí? ¿Qué le toca hacer a uno? Como lo que ha hecho estos cuatro años: vivir en el exilio, tener que abandonar a mi familia”, expresó.

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En uno de los apartes más impactantes de la entrevista, Sánchez aseguró: “A mí no me sorprendería que en un mes, en dos meses, estén hablando de que yo estoy muerto. Así te la pongo y que quede esto grabado”.

También reveló que su vehículo ha sido vandalizado en varias oportunidades y reiteró que seguirá insistiendo en demostrar su versión de los hechos.

“Yo todavía tengo fe, tengo la verdad. Yo sé que hay pruebas y yo confío en que puede haber justicia todavía. Pero si no hay justicia, yo solo quiero que quede esto claro: yo siempre peleé por la verdad. No importa si yo desaparezco algún día. Yo defendí la verdad siempre y siempre quise que hubiera justicia”, dijo con la voz entrecortada.

Según informó La Red, se comunicaron con el equipo jurídico de Blessd para conocer su posición frente a las declaraciones de Andrés Sánchez. Sin embargo, les dijeron que por ahora la defensa prefirió no pronunciarse mientras define la estrategia de comunicación relacionada con el proceso.