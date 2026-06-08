Andrea Guerrero denuncia violencia en el Atanasio tras agresión a periodista: “No más desadaptados en los estadios” en partido Junior contra Nacional

La comentarista deportiva y presidenta de Win Sports, Andrea Guerrero, rechazó enérgicamente un acto de violencia ocurrido durante la final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en el estadio Atanasio Girardot, donde la cabina de transmisión del canal fue atacada tras una polémica jugada del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

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El hecho se presentó alrededor del minuto 20 del primer tiempo, cuando un gol de Andrés Román fue anulado, lo que generó tensión en las tribunas. En ese momento, un grupo de asistentes lanzó objetos contundentes contra la cabina de transmisión de Win Sports, impactando el vidrio del recinto.

Como consecuencia del ataque, el periodista y exdirector técnico Juan José Peláez resultó afectado tras la ruptura del vidrio. El comunicador tuvo que ser retirado de la transmisión en vivo para recibir atención médica.

A través de su cuenta en la red social X, Andrea Guerrero expresó su rechazo al episodio y pidió respeto en los escenarios deportivos. “No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol”, señaló la dirigente.

La situación generó reacciones inmediatas en el entorno del periodismo deportivo. Durante la transmisión, el comentarista Carlos Antonio Vélez también alertó sobre lo ocurrido y condenó el ataque. Posteriormente, en sus redes sociales, calificó a los responsables como “delincuentes”, elevando el tono de la discusión sobre la seguridad en los estadios.

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Minutos después del incidente, el club Atlético Nacional emitió un comunicado oficial en el que confirmó la captura de la persona responsable del ataque. Según la información entregada, el individuo habría golpeado con su puño el vidrio de la cabina número 19, donde se encontraba el equipo de transmisión de Win Sports.

“El capturado ya fue puesto a disposición de la Policía y será judicializado por los delitos de daño en bien ajeno y lesiones personales”, indicó el comunicado, que además confirmó que Juan José Peláez fue atendido por personal de la Cruz Roja y se encuentra fuera de peligro.

El incidente ocurrió en medio de la alta tensión del partido decisivo por el título del FPC, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de periodistas, jugadores y asistentes en escenarios deportivos.

El caso ha generado especial atención debido a que Juan José Peláez tenía programado viajar al día siguiente a México para iniciar la cobertura del Mundial 2026 con el equipo de Win Sports, lo que añade un componente adicional de preocupación sobre su estado de salud.

La agresión reabre el debate sobre la violencia en el fútbol colombiano y el comportamiento de algunos asistentes en los estadios, un tema que ha sido recurrente en el país. Organismos deportivos, periodistas y aficionados han reiterado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y promover la convivencia en los escenarios deportivos.

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Por ahora, las autoridades continúan con el proceso judicial contra el capturado, mientras el gremio periodístico exige garantías para ejercer su labor sin riesgos en eventos deportivos de alta asistencia.