Petro desata polémica por publicación sobre Yerry Mina: acusaciones de racismo y fuerte controversia en redes sociales

Foto tomada de las redes sociales de Gustavo Petro y Yerry Mina foto tomada de la cuenta de X: @FCFSeleccionCol

La cuenta en X del presidente Gustavo Petro volvió a convertirse en el centro de una fuerte controversia nacional e internacional tras una publicación relacionada con el futbolista de la Selección Colombia, Yerry Mina, que generó una ola de reacciones, acusaciones de racismo y debate político.

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El episodio ocurrió en medio de la preparación de la Selección para el Mundial de 2026, cuando el defensor quedó involucrado en una discusión ajena a lo deportivo por un mensaje difundido por el mandatario. En la publicación aparecían dos fotografías del jugador: una junto al expresidente Álvaro Uribe y otra con Petro, acompañadas del texto: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”, mensaje que incluso quedó fijado en el perfil del presidente.

Tensión política por trino de Petro sobre Yerry Mina: el mensaje que encendió debate en Colombia

La reacción fue inmediata. Sectores del Gobierno defendieron la referencia como una alusión histórica al esclavismo y a las élites coloniales, mientras que la oposición acusó al mandatario de utilizar la imagen del futbolista para una disputa política. El senador del Centro Democrático, Andrés Forero, calificó el mensaje como una “baja y ruin manifestación de racismo presidencial”, elevando aún más la tensión.

La controversia escaló cuando en redes sociales comenzaron a circular mensajes ofensivos contra Yerry Mina. El periodista Sebastián Nohra denunció la aparición de comentarios racistas en la cuenta de Instagram del jugador, lo que encendió alertas sobre el impacto directo de la publicación presidencial.

En respuesta, Petro defendió su postura y aseguró que sus críticos estaban malinterpretando el contenido del mensaje. En uno de sus trinos afirmó: “Bien bruto el que confunda un Hidalgo esclavista de la historia de Colombia y sus descendientes, con racismo contra el pueblo que trajeron a la fuerza de África solo para esclavizarlos a perpetuidad y a sus descendientes”.

El debate también llegó al ámbito deportivo. El comentarista César Augusto Londoño cuestionó la comparación del presidente, argumentando que los futbolistas no deben ser asociados con figuras históricas vinculadas al esclavismo. Petro respondió reiterando su visión sobre las herencias coloniales y las élites tradicionales del país.

El contexto de la imagen utilizada también alimentó la discusión. La fotografía con Uribe corresponde a un encuentro previo entre el expresidente y Yerry Mina en su finca, donde se grabó un video en tono amistoso. Críticos del Gobierno sostienen que fue el propio Petro quien resignificó esa escena al vincularla con el concepto de “esclavismo”.

En paralelo, usuarios recordaron que existe una imagen similar entre Uribe y la entonces princesa de Asturias, hoy reina Letizia, durante un evento ecuestre en 2009, lo que abrió otro frente de discusión sobre interpretación simbólica de las fotografías.

El episodio se suma a una serie de controversias recientes en la actividad digital del presidente. Ese mismo fin de semana, Petro compartió una columna del periodista Felipe Zuleta acompañada de la expresión “Heil Hitler”, lo que provocó rechazo inmediato y críticas de la comunidad internacional. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, exigió disculpas públicas antes de la próxima sesión del Consejo de Seguridad.

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Las múltiples polémicas reactivaron el debate sobre el uso de redes sociales por parte del jefe de Estado y su impacto en la opinión pública. También revivieron cuestionamientos sobre sus declaraciones previas relacionadas con raza, género y oposición política, en un contexto donde incluso figuras de su propio gobierno, como la vicepresidenta Francia Márquez, han denunciado la existencia de racismo estructural.

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En medio de este escenario, la controversia por Yerry Mina sigue creciendo y deja abierta una discusión de fondo sobre el alcance del discurso presidencial en redes sociales y sus consecuencias en la esfera pública.