Tulio Gómez explotó contra Pipe Sierra y desmintió rumores sobre David González y Jean Fernandes en América

América de Cali volvió a quedar en el centro de la conversación del fútbol colombiano, pero esta vez no por un resultado dentro de la cancha, sino por un fuerte cruce público entre Tulio Gómez, máximo accionista del club, y el periodista Pipe Sierra, quien entregó información sobre el futuro de dos nombres sensibles para el equipo: David González y Jean Fernandes.

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Todo empezó por dos publicaciones de Sierra en X, antes Twitter. En una de ellas, el periodista aseguró que David González, por el momento, seguiría siendo el entrenador de América, y agregó que se trataba de una decisión tomada por Tulio Gómez, aunque, según su versión, no sería unánime dentro de la dirigencia escarlata.

En otro mensaje, Sierra afirmó que Jean Fernandes no seguiría en América, y que el guardameta brasileño rescindiría los seis meses restantes de contrato, dejando una compensación económica para el club. Esta información encendió la conversación entre los hinchas, especialmente porque se trata de dos figuras clave en medio del presente deportivo del equipo.

Pero la respuesta de Tulio Gómez no tardó en llegar y fue más que contundente. El máximo accionista del América desmintió al periodista y aseguró que tanto el entrenador como el arquero continúan dentro de los planes del club.

“La continuidad de David G. y Jean F. nunca ha estado en duda, lo que dice el Señor Pipe Sierra es mentiras”, escribió Gómez en su cuenta de X, según el trino compartido.

El mensaje no quedó solamente en una aclaración deportiva. Gómez también lanzó un señalamiento directo contra Sierra al decir que “cuando se trabaja para los agentes de fútbol y no para la verdad” se pierden “principios y valores”. Esa frase, por tratarse de una acusación del directivo, debe entenderse como una postura personal de Gómez y no como un hecho comprobado.

Tulio Gómez salió a apagar el incendio, pero con gasolina

Lo que parecía una simple desmentida terminó convirtiéndose en una polémica mayor. Tulio Gómez no solo negó que la continuidad de González y Fernandes estuviera en duda, sino que cuestionó de frente la credibilidad del periodista, algo que rápidamente aumentó la temperatura de la discusión entre los hinchas de América.

El tema es delicado porque, hasta el momento, América de Cali no ha publicado un comunicado oficial en el que confirme una salida de Jean Fernandes o una decisión institucional sobre el futuro de David González. Por eso, las versiones sobre una eventual división en la dirigencia o una posible rescisión del arquero deben manejarse como información no confirmada oficialmente por el club.

En el caso de González, el técnico venía siendo uno de los focos de conversación entre los aficionados por el rendimiento del equipo. En el de Jean Fernandes, cualquier versión sobre su continuidad también genera ruido, teniendo en cuenta que el arquero brasileño llegó como uno de los nombres llamativos del plantel.

América, entre rumores y desmentidos

Por ahora, lo único claro es que Tulio Gómez decidió salir públicamente a frenar las versiones y respaldar la continuidad de ambos. Lo que faltaba: en medio de un ambiente caliente para América, el debate terminó pasando de la cancha a las redes sociales.

La pregunta que queda es si el club emitirá una postura oficial para cerrar definitivamente la discusión o si, como suele ocurrir en el fútbol colombiano, el tema seguirá alimentando rumores durante las próximas horas. Por ahora, Gómez ya dejó clara su posición: para él, ni David González ni Jean Fernandes están en duda.