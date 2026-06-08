Atacaron a un periodista de Win en plena final del FPC: le tiraron una piedra a la cabina tras el gol anulado a Nacional

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla definen la final de vuelta del FPC en el Atanasio Girardot y aunque el partido se está jugando con normalidad un hecho violento manchó el primer tiempo. Sobre los 20 minutos del primer tiempo un gol anulado a Andrés Román desató la polémica y la ira de algunos asistentes al estadio, quienes atacaron con piedras la cabina de Win Sports, desde la que se estaba haciendo la transmisión del partido.

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Producto del ataque, que se escuchó fuertemente en la transmisión en vivo, Juan José Peláez resultó herido tras cortarse con los vidrios que volaron tras el ataque. En la propia transmisión ‘El profe Peláez’ tuvo que ser retirado para que lo atendieran profesionales de la salud y le atendiera sus heridas.

A través de su cuenta de X Andrea Guerrero, presidente de Win Sports, rechazó el ataque recibido: "No más desadaptados en los estadios. En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico. Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol!"

Por su parte, en el en vivo de la transmisión del partido Carlos Antonio Vélez informó sobre la situación y rechazó el ataque sufrido desde la cabina. Además, en el entre tiempo del partido también se pronunció en su cuenta de X y dijo: “Quién eso hace solo tiene una denominación… delincuente!!!“.

Juan José Peláez viajaba mañana a México para cubrir el Mundial 2026

Finalmente, la preocupación por el estado de salud de ‘El profe’ Juan José Peláez es aún más grande teniendo en cuenta que el martes 9 de junio viajaba a México para empezar su cubrimiento del Mundial 2026 con Win Sports.