Impresionante video del momento exacto de la caída de techo en centro comercial en Medellín

Un impactante video que comenzó a circular en redes sociales registró el momento exacto en que varias placas del techo se desplomaron en la entrada principal de Unicentro Medellín, generando momentos de pánico entre visitantes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

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La emergencia ocurrió en la tarde de este sábado 6 de junio en la Ciudadela Comercial Unicentro Medellín, ubicada sobre la avenida Bolivariana. Las imágenes muestran cómo, de manera repentina, una sección del cielo falso cae estrepitosamente sobre una zona de tránsito frecuente, mientras las personas corren para ponerse a salvo.

Así fue la caída del techo en Unicentro Medellín: impresionante video muestra la emergencia en tiempo real

Tras conocerse el incidente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que organismos de socorro se desplazaron rápidamente hasta el lugar para atender la situación. Según los reportes preliminares entregados por las autoridades, entre siete y diez personas sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica.

El hecho generó preocupación entre los ciudadanos debido a la magnitud de las imágenes difundidas en redes sociales. Sin embargo, horas después de la emergencia, la administración del centro comercial Unicentro Medellín emitió un comunicado aclarando que no se trató del colapso de una estructura principal del establecimiento.

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De acuerdo con la información oficial, el incidente correspondió al desprendimiento de varias placas de drywall pertenecientes al cielo falso ubicado en el sector de la entrada principal sobre la avenida Bolivariana.

La administración explicó que, inmediatamente después de la emergencia, se activaron los protocolos de seguridad y respuesta diseñados para este tipo de situaciones. Asimismo, destacó el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y del servicio de atención médica EMI, cuyos equipos realizaron la valoración de las personas presentes en el lugar.

En el comunicado, la Ciudadela Comercial señaló que “de manera inmediata se activaron los protocolos de atención y respuesta establecidos por el Centro Comercial, orientados a proteger la integridad de nuestros visitantes, comerciantes y colaboradores”.

Además, la administración indicó que, tras la evaluación realizada por los organismos de emergencia, “no se registran personas con lesiones de gravedad asociadas al incidente”.

Mientras tanto, expertos y personal técnico adelantan las inspecciones correspondientes para determinar qué provocó el desprendimiento de las placas de drywall. La administración manifestó que estas revisiones permitirán establecer las causas exactas de lo ocurrido y definir las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

La entidad también reiteró que las operaciones comerciales continúan desarrollándose con normalidad. En ese sentido, sostuvo que la Ciudadela Comercial Unicentro Medellín mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de visitantes, comerciantes y colaboradores.

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Por su parte, las autoridades locales continúan monitoreando la situación y anunciaron que entregarán nuevos detalles a medida que avancen las investigaciones técnicas sobre esta emergencia que quedó registrada en video y que, por varios minutos, generó alarma entre quienes se encontraban en uno de los centros comerciales más concurridos de la capital antioqueña.