Pánico en Unicentro Medellín: colapso de techo deja varios heridos y desata emergencia en el centro comercial

Foto colapso de techo en Unicentro Medellín deja varios heridos y genera emergencia en el centro comercial.

Una situación de emergencia en Unicentro Medellín generó momentos de pánico este sábado en la tarde, luego del colapso de parte del techo en el reconocido centro comercial del occidente de la ciudad, hecho que dejó entre siete y diez personas heridas, según reportes preliminares de las autoridades.

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El incidente se registró en el sector de la entrada principal sobre la Avenida Bolivariana, donde se produjo el desprendimiento de unas placas del cielo falso (drywall), lo que provocó alarma entre visitantes, comerciantes y trabajadores del lugar.

Emergencia en Unicentro Medellín: colapso de estructura deja lesionados y activa protocolos de evacuación

De inmediato, el centro comercial activó sus protocolos de emergencia, evacuando parcialmente la zona afectada y brindando atención inicial a los lesionados mientras llegaban los organismos de socorro.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la atención del caso y la presencia de equipos especializados en el lugar. “El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín ya se encuentra atendiendo la emergencia en Unicentro”, informó el mandatario a través de sus canales oficiales, destacando la rápida respuesta de las autoridades.

Hasta el momento, las personas afectadas presentan lesiones leves, aunque todas fueron valoradas por personal médico de emergencia que acudió al sitio. Las autoridades continúan evaluando la magnitud del incidente para descartar riesgos adicionales en la estructura.

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En el lugar también hizo presencia el servicio de atención médica EMI, que apoyó la valoración de los heridos junto con los bomberos de Medellín y los equipos internos del centro comercial.

Activación de protocolos y atención inmediata

La administración de la Ciudadela Comercial Unicentro Medellín emitió un comunicado oficial en el que explicó lo ocurrido y detalló la reacción institucional ante la emergencia.

“Se presentó el desprendimiento de unas placas de drywall pertenecientes al cielo falso ubicado en el sector de la entrada principal”, indicó el comunicado, en el que también se confirmó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y atención de emergencias.

Según el centro comercial, la prioridad fue proteger la integridad de los visitantes, comerciantes y colaboradores, garantizando una evacuación controlada del área afectada y la asistencia a las personas que resultaron con lesiones.

Investigación sobre las causas del colapso

Las autoridades informaron que ya se adelantan inspecciones técnicas para establecer las causas del colapso parcial del techo. Por ahora, no se han entregado conclusiones oficiales sobre posibles fallas estructurales o de mantenimiento.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín continúa al frente de la verificación de la infraestructura, mientras se recopila información técnica para determinar si existen riesgos adicionales en otras zonas del centro comercial.

Operación normal pese a la emergencia

Pese al incidente, la administración de Unicentro Medellín aseguró que el establecimiento opera con normalidad en las áreas no afectadas. Sin embargo, se mantiene un monitoreo constante en la zona del incidente mientras avanzan las labores de evaluación.

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“El centro comercial mantiene su compromiso permanente con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos sus visitantes”, señaló la administración en su pronunciamiento oficial.

Emergencia bajo observación

Aunque la situación fue controlada rápidamente, el hecho generó preocupación entre los visitantes por el repentino colapso de la estructura. Las autoridades insistieron en que la investigación seguirá en curso hasta esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si se requieren medidas adicionales de seguridad.