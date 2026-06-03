“Hay profundas omisiones en el caso”: abogados de familia de Valeria Afanador expusieron detalles alarmantes en su desaparición

Nuevos detalles conocidos dentro de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña que desapareció de las instalaciones del Gimnasio Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca, y posteriormente fue encontrada sin vida, han vuelto a generar interrogantes sobre los protocolos de vigilancia y reacción implementados por la institución educativa el día de los hechos.

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De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, la Fiscalía General de la Nación avanza en el proceso para imputar cargos a dos docentes del colegio, identificados como Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa, por el delito de homicidio culposo, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para llevar el caso ante la justicia.

Chats de profesores revelan cómo se detectó la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá

El avance judicial coincide con la postura que desde hace meses han sostenido los representantes de la familia de la menor, quienes aseguran que existieron fallas graves en la supervisión de la estudiante y en la reacción del colegio una vez se detectó su ausencia.

Según declaraciones entregadas a la Fiscalía por una de las docentes presentes ese día, Valeria asistió normalmente a sus clases durante la mañana. La profesora relató que la niña participó en las actividades académicas entre las 7:30 y las 10:05 de la mañana y que, al iniciar el descanso, salió corriendo del salón para dirigirse a buscar un balón, una conducta que, según explicó, era habitual.

La educadora señaló ante los investigadores que llamó a la menor para que tomara sus onces, pero que esta no atendió el llamado y continuó hacia el área deportiva. Debido a que se trataba de un comportamiento frecuente, la docente manifestó que siguió acompañando al resto de los estudiantes durante el receso.

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Sin embargo, tras finalizar el descanso, la niña nunca regresó al aula. La misma profesora indicó que Valeria acostumbraba ingresar al salón cuando sonaba el timbre y que aquel día eso no ocurrió. La ausencia fue advertida inicialmente por algunos de sus compañeros de curso, quienes comenzaron a preguntar por ella.

Según la declaración conocida por Noticias Caracol, fueron los propios estudiantes quienes alertaron a la maestra. La docente relató que varios niños se acercaron para decirle que Valeria no aparecía. Posteriormente verificó distintos espacios del colegio mientras otros profesores también intentaban establecer su ubicación.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención dentro del proceso corresponde a los tiempos en que se activó la búsqueda. Los registros del chat interno de docentes muestran que el primer mensaje reportando la desaparición fue enviado a las 11:14 de la mañana. Para ese momento ya habían transcurrido aproximadamente 69 minutos desde que la menor salió hacia el descanso y se perdió su rastro.

En las conversaciones conocidas por la Fiscalía y divulgadas por Noticias Caracol, varios docentes intercambiaron mensajes preguntando por el paradero de la estudiante. Algunos sugerían lugares donde normalmente permanecía durante los recreos, mientras otros confirmaban que no la encontraban ni en las aulas, ni en el área de preescolar, ni en otros espacios del plantel.

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De acuerdo con otra declaración recopilada por los investigadores, fue hasta el mediodía cuando una alarma de evacuación movilizó a profesores y estudiantes en una búsqueda más amplia dentro de las instalaciones. Posteriormente, sobre las 12:50 de la tarde, la madre de Valeria habría sido informada sobre la desaparición de su hija. Más tarde, hacia las 2:00 p. m., se conoció la presencia de organismos de emergencia en el río que colinda con el colegio, mientras avanzaban las revisiones de cámaras de seguridad y las coordinaciones con la Policía.

Estos tiempos son precisamente uno de los puntos que cuestiona la representación de la familia. El abogado Julián Quintana, citado por Noticias Caracol, aseguró que durante el proceso solicitaron ampliar las responsabilidades penales más allá de los dos docentes que serán imputados.

“Hicimos hincapié a la Fiscalía frente a la solicitud de imputación tanto a la rectora como a otros profesores del colegio por las profundas omisiones en este caso que derivaron en el homicidio de Valeria”, manifestó el jurista al referirse a las actuaciones que, en su criterio, deben ser evaluadas por las autoridades judiciales.

Por su parte, la defensa de la institución educativa rechazó cualquier señalamiento generalizado contra las directivas del plantel. El abogado Francisco Bernate, representante del colegio, explicó a Noticias Caracol que la institución cuenta con una estructura organizacional definida y con funciones específicas asignadas al personal docente.

Según indicó el jurista, “en el colegio hay estamentos, hay una estructura organizacional, hay unas responsabilidades muy bien definidas hacia los docentes que se tienen que ocupar de los espacios de descanso y se tienen que ocupar de la vigilancia de los estudiantes”, información que, aseguró, ha sido entregada a las autoridades encargadas de la investigación.

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Mientras la Fiscalía avanza en la radicación de la audiencia de imputación, el caso de Valeria Afanador continúa generando conmoción nacional. Las revelaciones sobre el tiempo transcurrido entre la desaparición de la menor y la activación de los protocolos de búsqueda han fortalecido las preguntas sobre lo ocurrido aquel día en el Gimnasio Los Laureles, un aspecto que ahora será objeto de análisis en los estrados judiciales.