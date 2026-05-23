La vida de lujos y excesos que terminó en la captura de Valentina Mor, pasó de influencer a detenida

Lo que durante meses fue una vida exhibida entre fiestas, dinero, lujos y publicaciones en redes sociales terminó convirtiéndose en una investigación criminal que hoy tiene nuevamente tras las rejas a la influenciadora conocida como Valentina Mor. La creadora de contenido, identificada por las autoridades como Valentina Velásquez, fue capturada en un operativo realizado en el barrio Laureles, en Medellín, por su presunta participación en una estructura dedicada a drogar y robar turistas extranjeros.

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La operación fue ejecutada por unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que desde hace varios meses seguían los movimientos de la mujer por supuestos casos de hurto cometidos contra visitantes nacionales y extranjeros en Medellín y Cartagena.

Según las investigaciones, la influenciadora habría utilizado sustancias tóxicas para dejar a sus víctimas en estado de indefensión y posteriormente despojarlas de dinero, joyas, relojes y otros objetos de valor.

La captura se produjo en una vivienda alquilada mediante plataformas de rentas cortas en Laureles. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron elementos que presuntamente habrían sido robados a varios turistas.

Entre los objetos hallados estaban cerca de un millón de pesos en efectivo, 3.000 dólares, además de relojes, gafas y artículos de lujo de diferentes marcas. Parte de estos elementos serían claves para avanzar en las investigaciones, ya que algunas víctimas habrían reportado pertenencias similares como hurtadas.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que las autoridades cuentan con material probatorio que vincularía directamente a Valentina Velásquez con varios de estos casos.

“Esta es la misma mujer que hace poco se burlaba de las autoridades en sus videos, posando incluso con dinero en efectivo y que hasta fue encontrada en medio de otro operativo junto a un bandido extraditable que fue capturado hace unos días”, afirmó el funcionario.

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Uno de los episodios que más llamó la atención de los investigadores ocurrió el pasado 1 de mayo. Ese día, una patrulla de la Policía sorprendió a la influenciadora portando documentos personales de un ciudadano estadounidense y dinero en efectivo, situación que encendió aún más las alarmas sobre sus presuntas actividades delictivas.

Las autoridades también la relacionan con un caso registrado en el barrio Colón, donde un turista extranjero denunció movimientos irregulares en sus cuentas bancarias luego de compartir con varias personas en Medellín.

En aquella ocasión, Valentina Velásquez fue interceptada mientras se movilizaba en un vehículo junto a dos hombres que, según el reporte policial, aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Aunque inicialmente recuperó la libertad, la Policía continuó vigilando sus movimientos y recopilando pruebas hasta concretar nuevamente su captura.

El caso ha generado preocupación entre autoridades, empresarios y sectores turísticos de Medellín, debido al aumento de denuncias relacionadas con robos a extranjeros, casos de escopolamina y delitos cometidos contra turistas que visitan la ciudad.

La Policía confirmó que la mujer ya fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentada ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan establecer si Valentina Velásquez actuaba sola o hacía parte de una red criminal dedicada a cometer hurtos contra turistas en diferentes ciudades del país.