Policía reveló detalles claves sobre la desaparición de Yulixa Toloza: así dieron con los primeros capturados

Identifican el vehículo en el que sacaron a Yulixa Toloza de centro estético en el que la operaron. Foto: captura de video

Por medio de un comunicado de prensa publicado en la tarde de este martes 19 de mayo, la Policía Metropolitana de Bogotá dio nuevos detalles acerca de la investigación que están adelantando sobre la desaparición de Yulixa Toloza. La mujer fue reportada como desaparecida desde el pasado miércoles 13 de mayo y su cuerpo habría sido hallado en una carretera del municipio de Apulo, Cundinamarca. Además, dos personas fueron capturadas por estos hechos.

(Lea más sobre el caso de Yulixa Toloza dando clic en: Atención: habrían hallado el cuerpo de Yulixa Toloza en una carretera de Apulo, Cundinamarca).

El caso fue asumido por la Policía Judicial, Inteligencia e Investigación Criminal, que ha adelantado múltiples labores para esclarecer qué fue lo que le pasó a la mujer de 52 años, cuyo rastro se perdió tras ser sometida a un procedimiento en un centro estético del sur de Bogotá.

“Como resultado de las labores investigativas, que incluyeron el análisis de más de 100 horas de video, seguimiento de rutas y verificación de información en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, fue ubicado en la ciudad de Cúcuta el vehículo en el que habría sido trasladada la víctima”, indicó la Policía.

En efecto, en videos que se hicieron públicos tras la desaparición, se observaba cómo dos hombres arrastraban a Yulixa hacia un carro negro. El seguimiento al vehículo les permitió a las autoridades dar con la captura de dos extranjeros señalados por los delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Ya habrían encontrado el cuerpo de Yulixa Toloza en Apulo

Pero quizás uno de los avances más significativos se dio este martes, cuando las autoridades hallaron un cuerpo que correspondía con las características de Yulixa Toloza en zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca.

“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Yulixa Consuelo Toloza ante este doloroso y lamentable hecho. Rechazamos de manera contundente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la dignidad de las personas. La Policía Nacional continuará desplegando todas sus capacidades investigativas para esclarecer plenamente este caso y llevar ante la justicia a los responsables”, advirtió la Policía en su comunicado.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció sobre el hallazgo.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá. Les pido a las autoridades que redoblen esfuerzos para dar con el paradero de los asesinos de Yulixa”, advirtió Galán en un video publicado en sus redes sociales.