La evolución del taxi: 7 de cada 10 paisas piden el servicio por aplicaciones

Servicio de taxi por aplicación es de los preferidos en Medellín. (Foto: Archivo)

La forma de movilizarse en Medellín cambió radicalmente. Pedir un taxi levantando la mano en la calle o llamando por teléfono ya no es la principal opción para miles de ciudadanos, pues las aplicaciones digitales se consolidaron como el método preferido para solicitar este servicio en la capital antioqueña.

Así lo reveló un estudio realizado por Ipsos, según el cual el 74 % de los usuarios de taxi en Medellín utiliza aplicaciones móviles para pedir sus recorridos, evidenciando una transformación tecnológica en la movilidad urbana.

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Paisas prefieren pedir el servicio de taxi por aplicaciones

El informe señala que las apps ya superan ampliamente otros métodos tradicionales para solicitar taxi. Mientras el 37% de las personas aún toma vehículos en la calle y otro 37% hace llamadas telefónicas, apenas el 19% utiliza WhatsApp para contactar conductores.

El estudio también concluyó que el taxi solicitado mediante aplicaciones se convirtió en la segunda forma de movilidad más utilizada en Medellín, únicamente por detrás del sistema Metro y Metroplús.

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“Los resultados muestran que los usuarios de Medellín reconocen el valor del taxi tradicional y la confianza que le da la app de Uber. Uber Taxi lleva cinco años en Medellín y es un hecho que las personas valoran la accesibilidad y las herramientas de seguridad que ofrece la tecnología”, dijo Camilo Segura, gerente de Comunicaciones para Uber en la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

La investigación muestra además que factores como la seguridad, la rapidez y la transparencia en las tarifas han impulsado el crecimiento de estas plataformas digitales entre los usuarios.

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Entre las principales razones por las que los ciudadanos prefieren pedir taxi por aplicaciones aparecen los tiempos cortos de espera, la posibilidad de conocer previamente el valor del recorrido y las herramientas tecnológicas de seguridad.

De acuerdo con los resultados, el 88% de los usuarios asegura sentirse muy seguro utilizando este tipo de servicios a través de aplicaciones móviles.

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La tendencia también evidencia el avance de herramientas digitales dentro de servicios tradicionales, en medio de una transformación que continúa cambiando la manera en que los paisas se movilizan diariamente.