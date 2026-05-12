Impresionante: Ladrones vestidos de policías ingresaron a joyería, hirieron al dueño y se llevaron millonario botín

Uno de los delincuentes resultó herido cuando una bala rebotó en un vidrio de seguridad. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 12 de mayo de 2026)

Momentos de terror vivieron comerciantes y transeúntes en pleno centro de Bogotá luego de que un grupo de delincuentes, disfrazados con chaquetas de la Policía, ejecutaron un violento robo en una joyería ubicada sobre la carrera Décima con calle Novena.

De acuerdo con el reporte presentado en el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, al menos tres hombres participaron en el asalto.

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Millonario robo a una joyería por hombres con prendas de la Sijín en pleno centro de Bogotá

Según testigos, los criminales llegaron al lugar simulando un operativo oficial y asegurando que se trataba de un allanamiento.

“Llegan tres tipos. Uno de ellos salta la vitrina y entra por una de las ventanas, mientras los otros dos desde afuera amedrentan y golpean”, relató una testigo al noticiero.

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que uno de los hombres, armado y con una chaqueta alusiva a la SIJÍN, intimidaba a comerciantes de la zona para evitar que intervinieran. Otro de los delincuentes ingresó violentamente al establecimiento y atacó al propietario de la joyería.

La esposa de la víctima aseguró que el comerciante permanece en estado crítico tras recibir un disparo y múltiples golpes durante el robo.

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“Mi esposo está bastante delicado. La bala le afectó varios órganos. Está sedado, con tubo y tiene varios golpes en la cabeza”, afirmó.

Mientras ocurría el ataque, otro integrante de la banda permanecía afuera del local recibiendo una maleta cargada con joyas de oro. Según las víctimas, el botín superaría los 100 millones de pesos.

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Durante el asalto, uno de los delincuentes también resultó herido, aparentemente por el rebote de una bala contra un vidrio de seguridad. Pese a ello, sus cómplices lograron sacarlo del lugar y subirlo a una motocicleta en la que finalmente escaparon.

Los familiares de la víctima cuestionaron la reacción de las autoridades y denunciaron que una patrulla de la Policía que se encontraba cerca no actuó oportunamente para detener a los responsables.

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“No pudieron hacer nada porque había muchos civiles o porque no pertenecía a la localidad. Todo fueron excusas”, aseguró la allegada.

El hecho ocurrió a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar y a escasos metros de un CAI de la Policía, situación que aumentó la indignación de comerciantes y habitantes del sector.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni avances concretos sobre la ubicación de los responsables del violento robo, mientras el dueño de la joyería continúa luchando por su vida en un centro asistencial de la capital.