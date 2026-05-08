Pilas: Anuncian asesoría jurídica gratuita para personas y empresas que estén en crisis financiera

Asesoría para personas y empresas en insolvencia. (Foto: magnific - 8 de mayo de 2026)

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia anunció la realización de la primera Recuperatón 2026, una jornada virtual de asesoría jurídica gratuita dirigida a personas naturales, pequeños comerciantes, entidades sin ánimo de lucro y empresarios que atraviesen dificultades económicas o problemas de insolvencia.

La iniciativa será liderada por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición y se desarrollará los días 14, 15, 19 y 20 de mayo. En total, estarán disponibles 232 cupos para citas personalizadas con expertos en insolvencia.

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Ofrecen asesoría jurídica gratuita para quienes estén en crisis financiera o con problemas de insolvencia

Durante cada encuentro, las personas o empresas podrán exponer su situación financiera durante una hora para recibir orientación especializada sobre las alternativas legales existentes para enfrentar la crisis económica.

Diana Cecilia Domínguez, jefe de la Unidad de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, explicó que el objetivo es brindar acompañamiento temprano a quienes estén atravesando problemas financieros.

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“Pueden participar personas naturales, pequeños comerciantes, entidades sin ánimo de lucro y empresarios que se encuentren en crisis y quieran validar con expertos cuál es el momento idóneo y la figura jurídica más adecuada para atender su situación”, señaló.

Además, destacó que todo el proceso será virtual y sin costo. “La ventaja es que la asesoría es gratuita y virtual, lo que evita incurrir en desplazamientos o gastos adicionales”, agregó.

Entre los servicios que podrán conocer los participantes se encuentra la conciliación en insolvencia para personas naturales y pequeños comerciantes, un mecanismo que permite negociar acuerdos de pago con acreedores para reorganizar las finanzas y evitar mayores afectaciones económicas.

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Según explicó la entidad, una vez el procedimiento es admitido, se suspenden temporalmente procesos de cobro, embargos y otras acciones judiciales mientras se adelantan las negociaciones.

También estará disponible el servicio de mediación en recuperación empresarial, enfocado en empresas y entidades sin ánimo de lucro que necesiten reorganizar sus obligaciones financieras y buscar acuerdos con acreedores para garantizar la continuidad de sus operaciones y la preservación del empleo.

La Cámara de Comercio de Medellín señaló que muchas empresas enfrentan dificultades para mantenerse activas en el tiempo. Según cifras entregadas por la entidad, solo el 62,3 % de las microempresas del Valle de Aburrá continúan funcionando después de cinco años de creación y, a los diez años, la cifra baja al 33,1 %.

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Entre las principales causas de cierre aparecen la disminución en las ventas, la falta de capacidad financiera y las dificultades para cumplir obligaciones laborales y tributarias.

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, que completa 33 años de funcionamiento, indicó que durante el último año acompañó más de 4.000 casos relacionados con resolución de conflictos y procesos de insolvencia, alcanzando acuerdos en más del 80 % de los casos desde la primera audiencia.

Las personas interesadas en participar en la Recuperatón 2026 deberán agendar su cita antes del 13 de mayo a través de la línea de WhatsApp 3332814983.