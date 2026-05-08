Denuncia: Habitantes de Palmichal aseguran que saben donde estaría sepultado el periodista Mateo Pérez pero nadie puede entrar

Información sobre lo que pasó con el periodista Mateo Pérez Rueda

La incertidumbre alrededor de la desaparición del periodista Mateo Pérez sigue creciendo en Antioquia. Habitantes de la vereda Palmichal, en zona rural del municipio de Briceño, aseguran que conocen el lugar donde presuntamente estaría sepultado el comunicador, pero denuncian que nadie ha podido ingresar para recuperar el cuerpo debido a las condiciones de seguridad en el sector.

La situación ha generado preocupación entre líderes sociales, periodistas y organizaciones humanitarias, pues mientras no exista una recuperación oficial del cuerpo, ninguna autoridad puede certificar legalmente la muerte del reportero.

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Habitantes denuncian que saben dónde estaría sepultado el periodista Mateo Pérez pero no hay presencia de las fuerzas militares

PUBLIMETRO conoció que el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia, quien reveló que el alcalde de Briceño habría informado a la Gobernación sobre la presunta muerte del periodista.

“El alcalde de Briceño llamó y le contó a la Gobernación que Mateo está muerto, pero que nadie puede sacar el cuerpo”, señaló una fuente confidencial a PUBLIMETRO.

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Según las denuncias conocidas en las últimas horas, habitantes de Palmichal han intentado alertar a distintas entidades sobre el lugar donde estaría el periodista.

“La gente de Palmichal está llamando y dice: ‘Aquí está, vengan por él’, pero no dejan entrar por Mateo”, agregó.

La información también habría llegado a conocimiento de distintas personas y organizaciones que han acompañado la situación, entre ellas el periodista ‘Chucho’ Abad, representantes de la Iglesia en Briceño y la defensora del Pueblo, Iris Marín.

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Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la muerte de Mateo Pérez, ya que no existe una verificación forense ni recuperación del cuerpo. Sin embargo, los testimonios de la comunidad y el hallazgo previo de algunas de sus pertenencias han aumentado el temor de sus familiares.

En las últimas horas fueron encontrados abandonados la motocicleta, el celular, las llaves y otros objetos personales del periodista en una vía cercana a la vereda Palmichal.

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De acuerdo con versiones entregadas por habitantes de la zona, Mateo Pérez habría sido interceptado por hombres armados mientras realizaba labores periodísticas en el territorio y posteriormente llevado hacia un lugar desconocido.

La imposibilidad de ingresar al área donde presuntamente estaría el cuerpo vuelve a poner sobre la mesa la grave situación de orden público que enfrentan algunas regiones del país, donde incluso organismos estatales y humanitarios tienen restricciones para acceder debido a la presencia de grupos armados ilegales.