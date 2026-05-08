“Petro y Cepeda están escribiendo una nueva versión del Pacto de La Picota”: Fajardo tras solicitud de suspensión de 29 órdenes de captura

El candidato presidencial Sergio Fajardo reaccionó con dureza a la nueva solicitud del Gobierno nacional para suspender órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, decisión que volvió a generar polémica alrededor de la política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.

A través de sus redes sociales, Fajardo comparó la situación con el denominado “Pacto de La Picota” y cuestionó tanto al mandatario como al candidato presidencial Iván Cepeda.

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Fajardo lanzó fuerte mensaje tras la nueva solicitud de Petro de suspender 29 órdenes de captura de integrantes del Clan del golfo

“Petro y Cepeda están escribiendo una nueva versión del Pacto de La Picota. Para ellos todo vale con tal de ganar. Le vendieron el alma al diablo hace rato”, escribió.

La controversia surgió luego de que se conociera públicamente que el presidente Gustavo Petro solicitó suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa estructura criminal.

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La petición se da en medio de los acercamientos del Gobierno con distintos grupos armados dentro de la estrategia de “paz total”, una política que ya había provocado fuertes críticas semanas atrás por la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas de bandas del Valle de Aburrá vinculados a diálogos urbanos en Medellín.

El tema volvió a encender el debate político y electoral debido a que distintos sectores han advertido que las medidas podrían terminar favoreciendo a estructuras criminales mientras avanzan las campañas presidenciales.

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La referencia de Fajardo al “Pacto de La Picota” hace alusión a la polémica desatada durante las elecciones presidenciales de 2022, cuando surgieron cuestionamientos por reuniones entre personas cercanas a la campaña de Gustavo Petro y detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá.