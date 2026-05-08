Cayó banda criminal que tenía azotados a turistas y extranjeros en El Poblado

Caen cuatro integrantes de una banda criminal tenían azotados a turistas y extranjeros en Medellín. (Foto: Cortesía)

Capturan a cuatro integrantes de una banda criminal que tenían azotados a turistas y extranjeros en Medellín

Este viernes, 8 de mayo, se conoció que las autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes de una banda señalada de cometer robos contra turistas y ciudadanos extranjeros en diferentes sectores de El Poblado, en Medellín.

El operativo fue realizado de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, luego de una investigación que se extendió durante cuatro meses y que permitió identificar a los supuestos responsables de varios hechos delictivos ocurridos especialmente en zonas como Provenza y el Parque Lleras.

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Capturan a cuatro integrantes de banda criminal que tiene azotados a turistas y extranjeros en El Poblado

Según El Colombiano, a través de las investigaciones se logró establecer que los capturados habrían participado en al menos 21 casos de hurto.

Las autoridades señalaron que el grupo delincuencial tenía un modo de operar definido. Primero identificaban a las víctimas en lugares con alta presencia de turistas y posteriormente las seguían hasta corredores peatonales o zonas con poca iluminación para intimidarlas con armas de fuego o elementos cortopunzantes.

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Una vez cometían el robo, obligaban a las víctimas a entregar claves de aplicaciones bancarias para realizar transferencias y vaciar sus cuentas.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la estructura delincuencial venía actuando desde comienzos de 2025 y habría logrado apropiarse de más de 120 millones de pesos entre dinero en efectivo, transferencias bancarias, celulares de alta gama, joyas y tarjetas.

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Las autoridades indicaron que el proceso investigativo incluyó 21 denuncias, 37 entrevistas, análisis georreferenciados y revisión de material de cámaras de seguridad que permitió individualizar a los presuntos responsables.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que este tipo de operativos buscan recuperar la seguridad en zonas turísticas de la ciudad.

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“Con inteligencia, tecnología y articulación institucional estamos desmantelando estas redes y recuperando el control territorial”, afirmó el funcionario.

Según las autoridades, los capturados presentan antecedentes y anotaciones judiciales por delitos como hurto, homicidio, receptación, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Tras las capturas, los cuatro señalados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.