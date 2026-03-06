“Tapamos los huecos del gobierno”: Andrés Julián Rendón arremetió contra Petro que dice que todos los días les “ponen zancadilla”

Gobernador de Antioquia cuestiona falta de apoyo para obras de infraestructura del gobierno de Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó al Gobierno nacional por lo que calificó como falta de apoyo a proyectos estratégicos de infraestructura en el departamento.

Según dijo, la administración departamental ha tenido que asumir proyectos que inicialmente estaban bajo responsabilidad de la Nación, entre ellos el desarrollo de la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo.

Gobernador cuestiona falta de apoyo de la Nación en obras de infraestructura

“Aquí nos hemos pasado nosotros tapando los huecos que nos abrió el Gobierno nacional. No es que no nos ayuden, es que todos los días nos ponen una zancadilla”, afirmó el mandatario durante un pronunciamiento en el que se refirió a las dificultades que, según él, ha enfrentado Antioquia para sacar adelante varias obras.

Uno de los casos que mencionó fue el de la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, un proyecto que busca mejorar la conexión entre Medellín y el Urabá antioqueño. “Uno de los huecos que nos tocó tapar fue la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo, un sueño que llevamos tejiendo los antioqueños más de un siglo”, señaló Rendón.

El gobernador aseguró que, en un comienzo, el Gobierno nacional expresó dudas frente al proyecto. “Este gobierno comenzó planteando un dilema: que no le metía plata a eso porque pasaba por El Poblado, después que porque competía con Acueducto Bravo. Entonces nos entrega finalmente ese tramo”, afirmó.

Rendón agregó que el departamento asumió el reto de avanzar en la obra, pese a las complejidades técnicas que implica atravesar la cordillera.

En medio de este panorama, el mandatario destacó el papel que pueden jugar las empresas públicas y las instituciones locales para impulsar el desarrollo regional. “Medellín, con motores de desarrollo tan potentes como EPM, le puede ayudar mucho al resto del departamento”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, planteó la posibilidad de que los recursos que ingresan a Empresas Públicas de Medellín y al departamento se consoliden en un fondo destinado a proyectos de infraestructura a largo plazo.

“Que los recursos que entran a EPM y al departamento, a futuro se consoliden en un fondo para dos necesidades grandes que tiene Antioquia: infraestructura a través del Ferrocarril de Antioquia y un plan maestro de acueducto y alcantarillado para los próximos años”, señaló el mandatario local.

El gobernador también reiteró su postura frente al papel de Antioquia en el desarrollo del país y defendió la capacidad del departamento para sacar adelante sus proyectos. “Si Antioquia resiste, Colombia se salva, y aquí seguimos en pie de lucha”, afirmó.

A través de su cuenta en la red social X, Rendón reiteró su mensaje y sostuvo que el departamento continúa avanzando pese a las dificultades.

“En Antioquia tapamos los huecos del Gobierno nacional. Las zancadillas persisten, pero lo he dicho con convicción: ¡Si Antioquia resiste, Colombia se salva! Antioquia está de pie”, escribió.