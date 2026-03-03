¿Era show? Versiones contradictorias han generado una ola de reacciones tras la denuncia del alcalde y el gobernador de posible atentado en Hidroituango

Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, en medio de polémica por contradicción con el comandante de las Fuerzas Militares

Este lunes, 2 de marzo, se había planeado una visita a Hidroituango para conocer los avances de la segunda fase de la hidroeléctrica, a la que asistirían los mandatarios de Medellín, Federico Gutiérrez y de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En el recorrido también participarían cerca de 100 periodistas de los diferentes medios de comunicación de la región y el país.

Sin embargo, a última hora enviaron un mensaje en el que informaban que se había cancelado el viaje a Ituango, porque supuestamente el Ejercito Nacional había alertado por posibles amenazas terroristas.

Crecen reacciones sobre las contradicciones entre los mandatarios de Medellín y Antioquia y comandante de las Fuerzas Militares

“Las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las Farc que delinque en la zona”, señaló la Gobernación sobre la reubicación de esta rueda de prensa en la que se pretendía revisar el porcentaje de construcción de la central hidroeléctrica.

Gutiérrez y Rendón en medio de una rueda de prensa aseguraron que sus equipos de seguridad recibieron la información sobre los riesgos de un posible atentando durante la rueda de prensa. Una versión que contradice al comandante del Ejército, general Roger Gómez, que aseguró que esa alerta nunca existió.

PUBLIMETRO consultó fuentes del Ejército Nacional y confirmaron que desde el interior de la institución no se emitió ninguna alerta al respecto.

“Estamos jodidos, porque a nosotros la información nos la dio el Ejército y los integrantes de nuestros esquemas de seguridad que son de la fuerza pública. Si fuera por nosotros estaríamos allá (...). Sigan minimizando lo que pasa hoy en el país, así minimizaron las amenazas contra Miguel Uribe y lo asesinaron”, dijo Gutiérrez durante la rueda de prensa.

Por su parte, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió diciendo que: “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No sé sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”.

Las versiones encontradas generaron reacciones en las redes sociales, sobre todo cuando ambos mandatarios fueron consultados por Noticias Caracol en vivo por la contradicción con el comandante de las Fuerzas Militares.