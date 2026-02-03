No dejan entrar a Medellín a un estadounidense que venía con una cantidad inusual de preservativos

Este martes, 3 de febrero, se conoció que un ciudadano norteamericano fue inadmitido cuando pretendía entrar al país a través del aeropuerto José María Córdova en Rionegro, que es el ingreso internacional a Medellín. Lo que más llamó la atención a las autoridades fue la gran cantidad de preservativos con la que viajaba este sujeto.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó la noticia a través de sus redes sociales, en donde celebró que durante los primeros días del 2026 ya se ha impedido el ingreso de 4 sujetos que encendieron las alertas.

Impiden el ingreso al país de norteamericano por inconsistencias en su relato y gran cantidad de preservativos en su equipaje

“¡Ya van 4 este 2026! Desde la ciudad seguimos cerrándole la puerta al turismo con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y las diferentes autoridades, entre ellas Migración Colombia, se logró la inadmisión de un ciudadano estadounidense durante la entrevista migratoria, tras evidenciar respuestas incoherentes y portar una cantidad inusual de preservativos en su equipaje", informó el mandatario local a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Fico indicó que este resultado “reafirma nuestro compromiso con la protección de la niñez, la prevención de delitos y el mensaje claro de que en Medellín no hay espacio para la explotación sexual. Gracias a cada institución que trabaja de manera coordinada para cuidar lo más valioso que tenemos, la niñez".