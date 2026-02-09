Inadmiten a extranjero que pretendía entrar a Medellín: Tenía gran cantidad de juguetes sexuales en su equipaje

Inadmitido extranjero que tenía gran cantidad de juguetes sexuales en su equipaje

Oficiales de Migración Colombia le impidieron el ingreso a Medellín a través del aeropuerto José María Córdova a un ciudadano de nacionalidad lituana, quien encendió las alertas de llegar al país para un posible turismo con fines de explotación sexual.

El sujeto llegó en un vuelo de Avianca procedente de Buenos Aires, Argentina, y fue conducido a una sala transitoria para una entrevista migratoria y la revisión de su equipaje.

Según conoció Caracol Radio, en el procedimiento de inspección, los oficiales se encontraron dentro del equipaje con gran cantidad de juguetes sexuales, potenciadores, arneses, cuchillos y otros objetos.

Los uniformados realizaron el análisis correspondiente, lo que les permitió determinar que el viaje no tenía un propósito turístico legítimo, por lo que se dio inicio al procedimiento administrativo de inadmisión, impidiéndole el ingreso al territorio nacional.

Migración Colombia informó que a través de este control migratorio, que se hace de manera rigurosa, se ha logrado prevenir el turismo con fines de explotación sexual, sobre todo de niños, niñas y adolescentes; en Medellín y Antioquia.

Durante los primeros días del año 2026, la entidad ha inadmitido a siete (7) ciudadanos extranjeros en el Aeropuerto José María Córdova por encender las alertas de los motivos de su llegada a la ciudad y estar relacionados con esta causa.

De estos casos, cinco (5) se originaron a partir de las alertas que se emiten por medio de la plataforma Angel Watch, que permite identificar a los viajeros que representan posibles riesgos asociados a delitos sexuales, debido a reportes de las autoridades norteamericanas.

En total son más de 80 extranjeros los que han sido inadmitidos en este aeropuerto por diferentes causales, pero que son el resultado de los extremos controles que se realizan en la actualidad.