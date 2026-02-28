Anuncian nueva ruta de Medellín a Valledupar y más vuelos a Barranquilla

Satena anunció la apertura de la nueva ruta Medellín–Valledupar-Medellín y el aumento de frecuencias en el trayecto Medellín–Barranquilla, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad entre el interior del país y la región Caribe, en medio del crecimiento de la movilidad empresarial, turística y académica entre estas zonas.

La compañía informó que la nueva conexión entre Medellín y Valledupar busca consolidar un corredor aéreo que integre la actividad económica de Antioquia con el potencial cultural, turístico y productivo del departamento del Cesar.

Nuevos vuelos de Medellín a Valledupar y Barranquilla

La ruta tendrá tarifas de lanzamiento desde 242.400 pesos en canal web y 268.100 pesos en canal presencial para el trayecto Medellín–Valledupar. En el sentido Valledupar–Medellín, los precios iniciarán desde 230.000 pesos en web y 251.300 pesos en canal presencial.

Los tiquetes podrán comprarse entre el 26 de febrero y el 6 de abril de 2026, para viajes programados entre el 15 de abril y el 27 de mayo del mismo año. Las tarifas estarán sujetas a disponibilidad y a las condiciones vigentes al momento de la compra.

“Conectar Medellín con Valledupar significa integrar dos territorios con fuerte identidad cultural, actividad empresarial y crecimiento turístico. Esta apertura responde a nuestra misión de articular regiones y generar oportunidades donde la conectividad aérea es determinante para el desarrollo”, dijo el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

De manera paralela, la aerolínea confirmó que desde el 1 de marzo de 2026 se sumará una frecuencia dominical en la ruta Medellín–Barranquilla–Medellín, pasando de tres a cuatro vuelos semanales. Hasta ahora, la operación se realizaba los lunes, miércoles y viernes.

Según la compañía, el aumento de vuelos responde al crecimiento sostenido en la interacción económica entre Antioquia y el Atlántico, dos regiones con alta actividad productiva, comercial y académica.

“Cada ajuste en nuestra programación busca acompañar la evolución de la demanda regional. No se trata solo de sumar vuelos, sino de consolidar corredores que impactan directamente la competitividad y la integración territorial del país”, agregó Zuluaga Castaño.