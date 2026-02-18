Gobernador de Antioquia sacó pecho y aseguró que gracias al pago de los impuestos se adelantarán 23 proyectos en el departamento

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, celebró que el departamento ocupa el primer lugar en obras por impuesto

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un mensaje a través de sus redes sociales para informar que el departamento aprobó 23 proyectos por cerca de 268.000 millones de pesos a través del mecanismo de Obras por Impuestos en la modalidad de fiducia, por lo que es el líder nacional en la implementación de esta herramienta de inversión territorial.

Según el mandatario, el volumen de iniciativas aprobadas refleja “confianza de los contribuyentes” y el compromiso conjunto entre sector privado y entidades territoriales.

Antioquia ocupa primer lugar en Obras por impuestos en Colombia

“Un reconocimiento a las empresas y a los municipios que también contribuyeron a esta meta como Departamento. Un logro de los Antioqueños”, señaló en su publicación.

Entre las novedades, Antioquia cuenta con el primer proyecto viabilizado en Colombia para el sector salud destinado a la dotación de equipos biomédicos en 21 municipios clasificados como PDET y ZOMAC, con el objetivo de fortalecer la red hospitalaria pública.

El mayor número de iniciativas se concentran en educación. Los proyectos incluyen la construcción, adecuación y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil en los municipios de Chigorodó, Amalfi, Sonsón, Alejandría, Segovia, Caicedo, Concepción, San Luis y Necoclí.

También se aprobó la dotación de mobiliario y menaje de cocina para sedes educativas en 46 municipios PDET y ZOMAC, así como la entrega de material pedagógico para modelos educativos flexibles en 63 municipios del departamento.

En el sector salud, la Gobernación destacó la dotación de equipos biomédicos para fortalecer las Empresas Sociales del Estado en 21 municipios PDET, considerada la primera iniciativa de este tipo aprobada en el país bajo el esquema de Obras por Impuestos.

Estos recursos también financiarán intervenciones en corredores estratégicos rurales y regionales como:

Mejoramiento de la vía San Roque - San Lorenzo – La Palma

Construcción de 2,4 kilómetros de placa huella en la vereda La Casita, en Anorí

Rehabilitación de la vía El Peñol – Guatapé – El Bizcocho – San Rafael

Rehabilitación de la vía Narices – Juanes – El Jordán

Finalmente, están dos proyectos de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Nechí.

Vale la pena recordar que el mecanismo de Obras por Impuestos permite que empresas destinen parte de su obligación tributaria a financiar proyectos sociales y de infraestructura en territorios priorizados por el Estado, especialmente aquellos afectados por el conflicto armado, como las zonas PDET y ZOMAC. Con estas iniciativas, Antioquia busca fortalecer servicios básicos, conectividad y atención en salud en áreas rurales del departamento.