Gobernador de Antioquia publicó foto de alias Calarcá para que Estados Unidos lo reconozca al ser quien derribó el helicóptero de su propiedad

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó públicamente la omisión del cartel de alias Calarcá en una comunicación oficial del Ministerio, y recordó las graves acciones criminales de este sujeto, entre los que está contra una aeronave de propiedad de Estados Unidos en Colombia.

A través de un mensaje dirigido al ministro, el mandatario regional señaló que alias Calarcá fue responsable del derribamiento de un helicóptero Black Hawk, propiedad del Gobierno estadounidense, hecho en el que fueron asesinados 13 policías.

También le puede interesar: “Quitaré subsidios al diésel y el carbón”: Petro hizo el anuncio y dijo los vehículos que tendrán la excepción

Andrés Julián Rendón insiste en que el gobierno omite presentar el nombre de alias Calarcá a Estados Unidos

En ese sentido, el mandatario de los antioqueños subrayó que este antecedente resulta clave al hablar de cooperación internacional en materia de seguridad.

La publicación que motivó la respuesta de Rendón, fue el mensaje que publicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el que dijo: “Uno de los pilares de la cooperación internacional entre los Estados Unidos y Colombia es la acción decidida contra todos los “capos” u “objetivos de alto valor” del narcotráfico, sin distinción alguna. Esto incluye tanto a los llamados “capos invisibles”, que delinquen de manera clandestina siendo cerebros financieros y criminales desde el exterior, como a los “capos armados responsables de generar violencia y afectar directamente a nuestras comunidades en el territorio nacional”.

En la publicación el ministro mencionó a: Alias ‘Pablito’, cabecilla del cartel del ELN, Alias ‘Mordisco’ cabecilla de las disidencias criminales y Alias “Chiquito Malo”, cabecilla del cartel del Clan del Golfo.

“Ministro, omitieron el cartel de Calarcá. Y en referencia a la cooperación con Estados Unidos, hay que recordar que este bandido derribó un helicóptero Black Hawk propiedad del Gobierno estadounidense donde, además, asesinó a 13 Policías”, escribió el mandatario en su publicación.

Luego el gobernador indicó: “Si quizás no cuentan con la imagen de Calarcá, le compartimos esta del momento en que el Ejército Colombiano lo capturó. Lástima que el gobierno Petro lo liberó”.