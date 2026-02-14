EPM invertirá 950 millones de pesos en familias guardabosques para proteger el ecosistema eléctrico de Antioquia

Con el objetivo de garantizar un servicio de energía continuo y confiable, EPM anunció una inversión superior a los 950 millones de pesos para su programa de familias guardabosques durante el año 2026. Esta iniciativa, que opera desde 2014, busca proteger los ecosistemas que sostienen la infraestructura de transmisión y distribución en el departamento.

La estrategia se basa en un incentivo económico que premia a los habitantes rurales por conservar bosques y fuentes hídricas.

Familias guarda bosques de EPM

De acuerdo con la empresa, la protección de estas 817 hectáreas no solo responde a un compromiso ecológico, sino que es vital para la operación técnica de la empresa. La conservación de la capa vegetal ayuda a:

Amortiguar la erosión y los deslizamientos que pueden afectar las torres de energía.

que pueden afectar las torres de energía. Reducir la sedimentación en las cuencas.

en las cuencas. Proteger los corredores de las líneas de alta tensión y subestaciones.

Asegurar la seguridad hídrica necesaria para la generación y estabilidad del sistema.

En comparación con el año 2025, donde se destinaron 650 millones de pesos, el presupuesto para 2026 aumentará significativamente para cubrir a 196 familias (63 más que el año anterior). De la inversión total, 440 millones corresponden a obligaciones normativas y 510 millones a acuerdos voluntarios de conservación.

El despliegue de las familias guardabosques abarca 29 municipios, entre los que destacan San Rafael, Guatapé, Amalfi, Jericó, Turbo y Caucasia, gracias a alianzas estratégicas con corporaciones autónomas como Corantioquia, Cornare y Corpourabá.

Además del incentivo económico, los participantes reciben formación integral a través de la Fundación Grupo EPM en temas como emprendimiento, gestión productiva, botánica y desarrollo humano.

“La implementación de este esquema es el resultado de un trabajo articulado entre las familias guardabosques y guardafaunas, las corporaciones autónomas Corantioquia, Cornare y Corpourabá, las administraciones municipales en las zonas de influencia; y en calidad de contratistas la Fundación Grupo EPM y la Unión Temporal Compensaciones Forestales”, dijo Luis Eduardo Valencia Montoya, jefe Ambiental y Social Transmisión y Distribución de Energía de EPM.