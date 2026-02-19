Reacciones por el impresionante video de cómo entran en montonera los pasajeros al Metro de Medellín y la actitud que tienen

En las redes sociales circula un video en el que se observa el momento exacto en el que una gran cantidad de personas ingresa a uno de los vagones del Metro de Medellín, que en un día puede movilizar cerca de 1 millón de personas en el Valle de Aburrá. El sistema atraviesa la ciudad desde el norte en Niquia, municipio de Bello, hasta el sur en el municipio de La Estrella.

Las imágenes han generado una gran ola de reacciones por la actitud con la que entran las personas en montonera al vagón.

Reacciones por video que muestra la gran cantidad de personas que entran en un vagón del Metro de Medellín

El video titulado: “Un día normal en Medellín”, muestra el instante en el que se abre la puerta y entran corriendo decenas de personas buscando un lugar para movilizarse dentro del vagón del Metro de Medellín.

“¡Se mataron!”, dice la persona que está grabando, mientras otras mujeres, que están sentadas gritan. Sin embargo, todo está lejos del pánico, son reacciones sorprendentemente de risa.

Todos y cada uno de los que están ingresando a empujones, lo hacen con una actitud que ha llamado la atención y es porque están sonriendo, incluso, las mujeres que hasta hacen griticos por la montonera.

Por lo poco que se puede observar, parece que es el primer tren que va pasando en las horas de la mañana. Finalmente, terminan de entrar, quedan todos apretados, pero sonriendo.

Los usuarios de internet comentaron las imágenes diciendo: "Y entran felices jajaja“, ”Al menos entran contentos“, ”A la gente le gusta el bochinche“, ”Entre empujones y risa todo está bien" y "Se nota que nosotros los paisas normalizamos eso al entrar a los vagones en hora pico, que la gente del video en vez de gritar del desespero están con una sonrisa en el rostro“.