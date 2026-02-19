“Seguramente alguien exigirá que sean reconocidos”: Fico reaccionó sobre los therians en Medellín

A través de las redes sociales se han conocido gran cantidad de videos y hasta convocatorias de los denominados therians, que son personas que afirman tener una identidad animal, caminan en cuatro patas, ladran y hasta aúllan. Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció y aseguró que les saldrán defensores, que hasta los podrían volver una minoría.

Esta tendencia habría tenido como país de origen a Argentina, desde donde empezaron a salir gran cantidad de videos y que estarían realizando apariciones en público.

Fico reaccionó ante la presencia de therians en Medellín

Este grupo de personas llegan a asegurar que no se trata de un juego, que por el contrario es una forma de identidad, por lo que han denunciado agresiones.

Las principales redes sociales en donde se observan videos de este tipo de personas son TikTok, Instagram y X, donde decenas de videos evidencias sus comportamientos, entre los que hay saltos, carreras y caminando en cuatro patas.

De acuerdo con El Colombiano, therian como término proviene de therianthropy, una palabra griega que está asociada a la idea de la transformación entre humano y animal.

El mandatario de los medellinenses se pronunció a través de sus redes sociales sobre esta nueva tendencia y dijo que: “Así vamos… Dentro de poco seguramente alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como “minorías”, mientras vulneran los derechos de las mayorías. Solo por el hecho de “auto percibirse” de esa manera".

Lo cierto es que ya se conocen video de animales que están reaccionando de manera agresiva ante este tipo de comportamientos. Uno de estos evidenció cómo un perro terminó mordiendo el brazo de una mujer therian, que tenía orejas y cola de gato, que se le acercó de frente.

Las reacciones no se hicieron esperar: "Eres mi héroe Firulais“, ”¿Y la humana tenía las vacunas ? No vaya y me le pegue algo al perrito“, ”¿Ese animal si tendrá vacunas?“, ”Muy bien animal es animal y listo“, ”ahora sí hablan el mismo idioma" y "A ver si se le quita la pendejada“.