Indignante: hombre secuestró a su pareja sentimental y le exigió dinero a la madre para dejarla en libertad

Hombre secuestró a su pareja sentimental en Medellín con el objetivo de extorsionar a su suegra con dinero.

Una mujer fue retenida en contra de su voluntad y sometida a agresiones físicas y psicológicas por parte de su compañero sentimental, quien además habría exigido dinero para dejarla en libertad, en hechos ocurridos en el barrio Manrique, en Medellín (Antioquia), entre el 6 y el 8 de febrero del año en curso.

Lea también: Impresionante: Fuertes lluvias convirtieron vías en ríos violentos de agua en Bello y Medellín

De acuerdo con los actos investigativos orientados por la Fiscalía General de la Nación, Johan Stiven Marino Mosquera sería el responsable de lo sucedido.

Este hombre presuntamente ocultó a la mujer en una vivienda y la golpeó con objetos contundentes hasta hacerla perder el conocimiento en varias oportunidades. Entre tanto, llamaba a la mamá de la víctima para pedirle dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida y dejarla en libertad.

En ese sentido, el señalado agresor fue capturado en una acción conjunta realizada con unidades del Gaula de la Policía Nacional. En el procedimiento se incautaron cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a Marino Mosquera ante un juez penal de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro extorsivo y tortura.

El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Judicializado presunto responsable de ataque con arma de fuego a dos policías en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Diego Alejandro Zamudio Amaya, como presunto responsable de participar en un ataque con arma de fuego a los patrulleros de la Policía Nacional Rafael Calixto Barros Fiholl y Yusleyder Alberto Rodríguez Ceballos, en hechos ocurridos en el barrio Manrique de Medellín el pasado 10 de febrero.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los uniformados, al parecer, fueron atacados cuando se disponían a realizar una requisa a los tripulantes de una motocicleta conducida por el hoy procesado. Barros Fiholl recibió un impacto de bala en el rostro mientras que su compañero fue lesionado en el glúteo derecho.

En la reacción policial fue neutralizado Sebastián Villa Gil, parrillero de la moto y quien habría disparado en dos oportunidades contra los policiales. Por su parte, Zamudio Amaya fue capturado con ayuda de la comunidad cuando pretendía huir del lugar en el vehículo que conducía.

Durante las audiencias concentradas el procesado no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones, agravado.