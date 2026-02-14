Falleció ‘Choco’, querido actor de ‘La Vendedora de Rosas’ que había quedado en silla de ruedas

El 28 de agosto de 1998 se estrenó ‘La vendedora de rosas’, film dirigido por Víctor Gaviria y que fue protagonizado por Lady Tabares, mujer que recientemente le arrugó el corazón a los fans de la película al revelar el fallecimiento de uno de los actores que estuvo junto a ella en esta aventura.

Tabares, que hizo parte de ‘La Casa de los Famosos 2′ y que ya acumula más de 700.000 seguidores en Instagram, aprovechó lo masivo de esta plataforma para dar a conocer la muerte de Jhon Freddy Ríos, más conocido como ‘Chocolatina’ quien estaba en condición de calle y que años atrás había recibido un disparo en la cabeza que lo había dejado en silla de ruedas.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> Lady Tabares preocupa a sus seguidores después de transmisión en vivo: “No le encuentro sentido a la vida”

Choco - John Freddy Ríos Captura de pantalla del Instagram de @ladylavendedoraderosasoficial

Por medio de una emotiva historia, la actriz mostró su tristeza por el deceso de su ‘parcero’, publicación en la que expresó: “Familia, hoy el día es tiste, y por ese amor que le han tenido a la película ‘La Vendedora de Rosas’, tengo que decirles con tristeza que nuestro compañero Jhon Freddy Ríos, quien desempeñó el papel de ‘Chocolatina’ ha fallecido. Se ha ido a los brazos del señor, que descanse en paz”.

Falleció actor de 'La Vendedora de Rosas'

Para febrero, pero del año 2000, otro de los actores de esta producción falleció y de manera trágica, Giovanni Quiroz, más conocido como ‘El Zarco’, quien fue asesinado por un lío de bandas en Medellín.

¿Cómo se dio la frase ‘Fokiu men gonorrea’ de ‘La Vendedora de Rosas?

El formato audiovisual ‘El LeonCast’, trasmitido por la plataforma YouTube , presentó en su capítulo número cuatro la historia de vida d eMarta Correa, quien es reconocida en la web por la icónica frase que ejecutó mientras realizaba las grabaciones de esta cinta, en las que se mostraban distintas problemáticas que enfrentaban los jóvenes den Medellín en los años noventa, algunas de ellas aún latentes.

Como todos los actores de este filme, Correa era una artista natural, proveniente de un barrio periférico de la ’capital de la montaña’, en su caso del ‘Popular’; por lo que sus habilidades, expresiones y comportamientos provenían de las calles en las que se crio. Para sorpresa de ella, una de las primeras escenas que se grabó para ‘La vendedora de rosas’, fue aquella por la que más la reconocen en las calles.

“Yo no sé ni como salió esa frase. Víctor me ponía a actuar y yo le seguía el hilo. Con él era todo ‘dialogadito’ y a él le gusta improvisar”, afirmó Marta, quien resaltó la manera en que el director se preocupaba por el bienestar de todos los miembros del elenco.