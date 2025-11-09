Fico ordenó extremar medidas de seguridad en Medellín tras el atentado terrorista en Tunja

Medellin

Federico Gutiérrez pidió extremar medidas de seguridad en Medellín Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. (Foto: Cortesía / Denuncias Antioquia) (Cortesía / Denuncias Antioquia)
Por Ariadne Agamez Lombana

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció que le dio la orden a las fuerzas militares de extremar medidas de seguridad en la capital antioqueña tras el atentado con una volqueta cargada de explosivos en Tunja. El hecho se registró este sábado 8 de noviembre, cuando los habitantes de la capital del departamento de Boyacá, sintieron varias detonaciones.

El mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, se pronunció de manera preliminar y dijo: "Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”.

Sin embargo, fue en el Batallón Simón Bolívar y poco después se conocieron las primeras imágenes en las que se observaban los datos materiales que probaron las explosiones controladas y se confirmó que tres personas llegaron a centros asistenciales, entre ellos una mujer embarazada.

Federico Gutiérrez ordenó extremar medidas por atentado en Tunja

“He hablado con el General Castaño Comandante Policía Metropolitana y con el General Caycedo Comandante IV Brigada del Ejército, y les he pedido extremar medidas de seguridad en Medellín, luego de conocer el atentado en Tunja en contra del Batallón Bolívar”, escribió el alcalde a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Además, también le pidió la colaboración a los medellinenses para que alerten a las autoridades en caso de que vean alguna situación que salga de la cotidianidad en sus sectores y barrios.

“Todos alertas. La comunidad también juega un papel fundamental al avisar a las autoridades de algo sospechoso”, indicó el mandatario.

