“Nos devolvieron a los años más oscuros”: Fico tras volqueta con explosivos en Tunja

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció tras conocerse el hallazgo de una volqueta cargada con explosivos en Tunja, capital de Boyacá y le lanzó críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro y su política de la Paz Total.

Este sábado, 8 de noviembre, se reportaron detonaciones por parte de algunos habitantes y medios locales informaron la presencia de una volqueta abandonada cargada con explosivos.

También le puede interesar: “Se neutralizó el atentado”: Petro sobre volqueta con explosivos en Tunja

Fico se pronunció tras el hallazgo de una volqueta con explosivos cerca de batallón en Tunja

El alcalde de Medellín se pronunció a través de sus redes sociales, en donde publicó videos y fotografías en donde se observan las detonaciones, que de manera preliminar se indica que han sido controladas.

"Ataque terrorista en contra del Batallón Bolívar de Tunja. Nos devolvieron a los años más oscuros. Colombia debe recuperar. Está es la fallida “Paz Total”. Todo esto gracias a la complacencia del gobierno Petro con las estructuras criminales", escribió el mandatario de los medellinenses a través de sus redes sociales.

Por su parte, el presidente Petro se pronunció sobre volqueta con explosivos en Tunja y dijo que “Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “En Tunja nuevamente se confirma que la ubicación de sedes militares o policías y/o de grupos en confrontación, cerca a casas y sectores residenciales nos pone en peligro como civiles“, ”El batallón se llama Simón Bolívar" y “Usted no los golpea, los fortalece a través de su paz permisiva“.