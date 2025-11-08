“Se neutralizó el atentado”: Petro sobre volqueta con explosivos en Tunja

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre volqueta con explosivos en Tunja, que sembró el pánico en los habitantes de la capital del Boyacá. Este sábado, 8 de noviembre, se reportaron detonaciones por parte de algunos habitantes y medios locales informaron la presencia de una volqueta que estaría muy cerca del Batallón Simón Bolívar.

Sobre el hecho la senador y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, escribió a través de sus redes: “Momentos de angustia se viven en #Tunja tras el hallazgo de una volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá cargada de explosivos, en cercanías del Batallón Bolívar. Estamos atentos a la situación que es de la mayor gravedad. Video que envían desde Tunja“.

Petro confirmó presencia de volqueta cargada con explosivos en Tunja

El presidente confirmó a través de sus redes sociales la acción terrorista, que aún no tiene autor, en el que en un barrio residencial muy cerca del Batallón Simón Bolívar fue abandonada una volqueta cargada con explosivos.

“Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”, escribió el mandatario.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "En Tunja nuevamente se confirma que la ubicación de sedes militares o policías y/o de grupos en confrontación, cerca a casas y sectores residenciales nos pone en peligro como civiles“, ”El batallón se llama Simón Bolívar" y "Usted no los golpea, los fortalece a través de su paz permisiva“.