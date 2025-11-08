Primeras imágenes de las explosiones en Tunja revelan vehículos afectados y personas heridas

Este sábado, 8 de noviembre, los habitantes del sector en el que fue abandonada una volqueta con explosivos, en inmediaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja, capital de Boyacá, fueron los primeros que reportar el hecho. Poco después las autoridades informaron que las detonaciones habían sido controladas

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que: “Se neutralizó el atentado que se pretendía hacer a las instalaciones militares del Batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja, en el centro del país. La población civil y militar fue evacuada a tiempo. Cero víctimas mortales. No bajar la guardia y golpear al narcotráfico donde le duele: en sus finanzas, en sus mercancías ilícitas, en sus capos y en su capacidad de afectación a la población civil”,

También le puede interesar: “Nos devolvieron a los años más oscuros”: Fico tras volqueta con explosivos en Tunja

Se conocen las primeras imágenes de las detonaciones por volqueta con explosivos en Tunja

A pesar de la publicación del presidente, se conocieron imágenes de vehículos afectados y reportes de centros asistenciales en donde habrían llegado tres heridos, que no presentan gravedad.

“Informamos a toda la comunidad que desde las 5:30 de la mañana recibimos información por parte de de la comunidad de la ciudad de Tunja en donde se videncia un vehículo con elementos extraños en su interior. De inmediato se activaron todos los protocolos de atención en conjunto con nuestro Ejército y nuestra Policía y la Alcaldía de Tunja con el fin de evidenciar y corroborar qué tipo de elementos se encuentran dentro del vehículo”, informó Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Tunja a través de un video.

La funcionaria indicó que se adelantan las explosiones controladas y le pide a la comunidad tranquilidad.

Blu Radio confirmó que a uno de los centros asistenciales llegaron tres personas, entre ellas una mujer embarazada que se vio afectada por las explosiones. Sin embargo, aclaró que no presentan gravedad.