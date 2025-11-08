Pánico en Tunja por volqueta con explosivos, habitantes reportan detonaciones

Volqueta reportada por habitantes de Tunja con presunta carga explosiva. (Foto: tomada de tuiterosboyaca 8 de noviembre de 2025)

Este sábado, 8 de noviembre, se reportaron detonaciones por parte de algunos habitantes de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Además, medios locales informaron la presencia de una volqueta que presuntamente estaría cargada con explosivos.

Según revelan las primeras indagaciones, la volqueta fue abandonada en el barrio Prados de Alcalá, en cercanías del Batallón Simón Bolívar.

Reportan volqueta abandonada en Tunja que estaría cargada con explosivos

“De acuerdo con versiones preliminares, el vehículo podría contener artefactos explosivos. El hecho fue reportado por residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia sospechosa del automotor. De inmediato las autoridades acordonaron la zona y adelantan la evacuación preventiva de los habitantes cercanos", indicó a través de sus redes sociales el medio local, Boyacá7días.

Por su parte, TuiterosBoyacá indicó que “La Policía Metropolitana de Tunja @PoliciaMTunja y otras entidades llegaron al lugar y acordonaron la zona. Se ha solicitado a la comunidad cercana retirarse de la zona y mantener la calma mientras se realizan las inspecciones correspondientes".

Por su parte, estudiantes que recibían clases virtuales reportaron a PUBLIMETRO COLOMBIA que escucharon fuertes detonaciones, que los obligaron a resguardarse, ya que debieron evacuar el sitio en el que se encontraban.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, también se refirió a este hecho a través de sus redes sociales.

“Momentos de angustia se viven en #Tunja tras el hallazgo de una volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá cargada de explosivos, en cercanías del Batallón Bolívar. Estamos atentos a la situación que es de la mayor gravedad. Video que envían desde Tunja“, dice el mensaje con el que acompañó las imágenes.

Las autoridades informaron, según Blu Radio, que luego del hallazgo se han adelantado explosiones controladas de la carga que fue encontrada al interior de la volqueta. Además, alertaron que se seguirán presentando, mientras se logran desactivar en su totalidad.

Las detonaciones se mantendrán así como las evacuaciones, por lo que el llamado es para que los habitantes sigan las indicaciones de las autoridades.