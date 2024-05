Daniel Quintero celebró decisión del Tribunal de Antioquia sobre lo dicho por Fico sobre EPM

Daniel Quintero Calle , exalcalde de Medellín y quien había anunciado que se alejaría de las redes sociales por un par de semanas , pero todo lo que ha sucedido en los últimos días ha evitado que pueda cumplir. A través de su cuenta de X antes Twitter ha publicado varios mensajes reaccionando a Olmedo López , a la reelección de Gustavo Petro y ahora, para celebrar que el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a su favor sobre las presuntas violaciones al Gobierno Corporativo de EPM.

Quintero se refirió a los señalamientos de Federico Gutiérrez de haber violado el Gobierno Corporativo y que el Tribunal falló a su favor, asegurando que no hubo “violaciones a la moralidad administrativa o al patrimonio público”.

Daniel Quintero Calle celebró fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia

“Tribunal Administrativo de Antioquia falla a nuestro favor sobre Gobierno Corporativo en EPM: Se acuerdan que Fico y sus jefes trataron de decir que habíamos violado el gobierno corporativo en EPM. El Tribunal confirmó que no hubo violaciones a la moralidad administrativa o al patrimonio público bajo mi gestión en EPM . Las decisiones tomadas, incluyendo los cambios en la gerencia y la gestión de Hidroituango, fueron rigurosamente revisadas y el tribunal ha determinado que cumplieron con los requisitos legales y administrativos”, dice la primera parte del mensaje.

Después enumeró las respuestas del Tribunal en cada uno de los temas indagados: “1. Cambios en la Gerencia y Junta Directiva: - Respuesta del Tribunal: El tribunal no encontró evidencia para concluir que los cambios en la gerencia y la junta directiva constituyeran una violación del gobierno corporativo. Consideró que estos cambios, dentro de sus competencias administrativas, no demostraron una desviación de los fines estatales ni beneficios indebidos personales. 2. Decisiones sobre Hidroituango: - Respuesta del Tribunal: Respecto a la gestión del proyecto Hidroituango y las acciones legales contra los contratistas, el tribunal señaló que, aunque estas decisiones fueron controvertidas, no se presentaron pruebas de que estas acciones hubieran vulnerado la moralidad administrativa o afectado negativamente a EPM”.

Luego continuó diciendo: “3. Repercusiones Financieras y Calificaciones de Riesgo: -Respuesta del Tribunal: El tribunal consideró que las bajadas en las calificaciones , no fueron vinculadas a una actuación administrativa específica y directamente imputable a mi como alcalde”.

Es importante anotar que el exalcalde publicó dos fotos de la sentencia, pero lo que anota como respuesta del Tribunal a cada uno de los temas es su interpretación y no una respuesta textual.