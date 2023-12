“Cosas que le duelen a Fico”: Daniel Quintero Calle por resultados de desempleo en Medellín

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, publicó un polémico mensaje a través de su cuenta de X o Twitter, en el que se refirió al alcalde electo, Federico Gutiérrez, quien asume el cargo el próximo 1 de enero, en el que destacó la tasa de desempleo con la que queda la ciudad. La publicación generó múltiples reacciones.

El exalcalde, quien no terminó su gobierno y renunció a su cargo para enfrentar al “Fico-uribismo” y hacerle campaña a Juan Carlos Upegui, se refirió a los resultados que están entregando en el polémico proceso de empalme entre los funcionarios que de la actual administración y la entrante.

Puede leer: “El descaro”: Le dicen a Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero por petición pública a Federico Gutiérrez

Daniel Quintero Calle publicó polémico mensaje contra Fico

A través de su cuenta de X o Twitter, Quintero publicó un mensaje en el que destacó la cifra de desempleo publicada por un medio de comunicación e indicó que son “cosas que le duelen a Fico del empalme”.

Puntualmente escribió: “Cosas que le duelen a Fico del empalme. Tasa de desempleo más baja de la historia”, el cual acompaño de una imagen de Caracol Radio que tituló: En el 2023 Medellín tuvo la tasa de desempleo más baja de su historia.

Cosas que le duelen a Fico del empalme.

Tasa de desempleo más baja de la historia. pic.twitter.com/snKZTJxxZk — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 18, 2023

De inmediato los usuarios de internet no dudaron en comentar la publicación diciendo que: “Cosas que le duelen a la familia Osorio-Quintero: Castigo Social ante la mitomanía de lo que prometiste y no cumpliste: Fico: 698.000 votos Upegui: 95.000 votos Ustedes no tienen derecho a opinar después del robo que le hicieron a la ciudad, Ej: EPM, Ruta-n, Buen Comienzo”, “Si usted era tan bueno, porqué renunció? Porqué no ganó su títere? Porqué tiene que andar mencionando todo por acá, acaso sus obras no son tan monumentales como usted las quiere hacer ver?” y “El desempleo no es una política local, es una política nacional. No se eche flores”.