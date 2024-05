Daniel Quintero Calle: “No estoy de acuerdo con la reelección del señor Presidente”

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien hace poco había anunciado que se alejaría de las redes sociales por varias semanas volvió por dos razones en las últimas horas. Una, para reaccionar a las afirmaciones de Olmedo López en una entrevista del Canal RCN, en la que aseguró que varios de sus exfuncionarios eran quinteristas y ahora, para referirse a la posibilidad que el presiente Gustavo Petro sea reelegido otros cuatro años.

Quintero a través de su cuenta de X antes Twitter se pronunció al respecto, dejando marcada suposición sobre lo que piensa de una posible reelección de Petro y el plan que se tendría desde el Pacto Histórico.

Daniel Quintero marca posición frente a la posible reelección de Gustavo Petro

“Manifiesto que no estoy de acuerdo con la reelección del señor Presidente como lo ha propuesto la senadora Zuleta. 1) Se le prometió a la gente en campaña que no se iba a buscar un cambio constitucional para ese tema. La palabra hay que cumplirla. 2) El debate legislativo de las reformas no soporta una pelota más en el aire. Hay que concentrarse en su aprobación. 3) El Presidente debe hacer un barrido de quienes participaron en actos corruptos. Acabar con la UNGRD y crear una entidad nueva con blindaje contra la corrupción”, escribió en su cuenta oficial.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “me encanta verlos pelear entre ellos y que se saquen los trapitos al sol ¡ya saben lo que se les viene pierna arriba!”, “No crea usted que será presidente algún día, como lo sueña”, “Mi querido exalcalde. No es lo que diga el Sr. presidente. Es lo que diga el constituyente primario. Y es claro que todxs los que votamos por él no encantaría tenerlo hasta que se haga justicia social y ambiental. El proyecto político debe mantenerse. Punto” y “Claro, pierde su aspiración. Ya a este lo soltaron hace rato y lo dejaron solo. Arme rancho aparte que ya huele a quemado político”.