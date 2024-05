¿La tercera es la vencida?: Daniel Quintero Calle vuelve a anunciar que se aleja de las redes sociales

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, anunció una vez más que se alejará de las redes sociales, lo hizo a través de su cuenta de X antes Twitter. Todo parece indicar que estará fuera del país. Este se suma a las veces anteriores que ha dicho que se aleja, pero no lo hace por mucho tiempo. Ahora, aseguró que esta vez sí será por un par de semanas.

El mensaje generó la reacción de los usuarios de internet que le escribieron mensajes de todo tipo, algunos le piden que se aleje por décadas, otros le dicen que la política definitivamente no es lo de él ye incluso, sugieren que fue por orden de Petro que lo mandó a guardar silencio, luego del enfrentamiento con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.

Daniel Quintero Calle anunció que se aleja de las redes sociales

“Estaré por fuera de las redes por un par de semanas. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto”, fue el corto mensaje escrito por el exalcalde de Medellín y quien tiene firmes aspiraciones para ser el sucesor de Gustavo Petro.

Estaré por fuera de las redes por un par de semanas. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 15, 2024

La publicación ya tiene más de 2000 mensajes en los que los usuarios de internet se han pronunciado, aquí algunos de ellos:

“Lo suyo no fue la política. Debería entender y asimilar. hizo y deshizo en Medellín , UNGRD y quién sabe en cuántas entidades más y aún así espera la presidencia del 2026?. Ojalá entienda y reflexione que la presidencia no será suya”, “¿Puede ser por un par de décadas por favor?”, “Todo un especialista en redes desde que buscaba acomodarse en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, después cuando comenzó su campaña para la alcaldía de Medellín, también fue muy inteligente en el manejo de redes e imagen, pero últimamente las redes no le ayudan y más por su apetito político, que pareciera que en su afán del 2026, estuviera decidido a llevarse a cualquier por delante no importándole que esos que puede atropellar de una manera u otra le colaboraron en el pasado” y “Traducción: lo regañó Petro por la demanda contra Carrillo y lo mandó a guardarse un rato”