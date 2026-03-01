¿Quiere aprender inglés gratis? Así puede hacerlo de manera virtual con el Sena

El inglés se ha convertido en una herramienta fundamental para acceder a mejores oportunidades laborales y académicas. Pensando en esa necesidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene activa una alternativa de formación completamente virtual y gratuita que permite avanzar en el idioma sin horarios rígidos ni clases presenciales.

Más información aquí: Conozca los más de 100 cursos virtuales gratuitos con certificación

Se trata del programa English Does Work, una estrategia que hace parte de la política de bilingüismo de la entidad y que está disponible a través de su plataforma digital de aprendizaje, Zajuna. Desde allí, los interesados pueden registrarse, elegir su nivel y comenzar el proceso formativo de acuerdo con sus conocimientos previos.

¿Cuál es el nivel que puede alcanzar con el curso?

La propuesta académica está organizada en 13 cursos consecutivos, diseñados para fortalecer habilidades como comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. Cada nivel se enfoca en objetivos específicos y, al completar todo el itinerario, el estudiante puede alcanzar un dominio equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Lea aquí: Alcaldía de Bogotá anuncia más de 3.500 cursos gratis: así puede aplicar

A diferencia de los programas tradicionales estructurados por semestres, English Does Work funciona por módulos independientes. Cada curso tiene una intensidad estimada de 48 horas, pero el tiempo real depende del ritmo de cada aprendiz, ya que el sistema no maneja un calendario fijo.

¿Es necesario tener conocimientos previos?

El programa está abierto tanto a colombianos como a extranjeros que cuenten con permiso de estudio en el país, y no exige experiencia previa en el idioma. Las personas que ya han estudiado inglés pueden presentar una prueba de clasificación conocida como Placement Test (SPT), la cual permite determinar el nivel adecuado para iniciar el proceso sin repetir contenidos básicos.

Conozca más información: Conozca los cursos de inglés que ofrece la Universidad Nacional, si cumple con esta condición puede tener descuento

Esta evaluación resulta especialmente útil para quienes desean retomar el aprendizaje después de haber estudiado en el colegio, en institutos o de forma autónoma.

Formación 100 % virtual y flexible

Uno de los principales atractivos del programa es su modalidad en línea. Todo el contenido se encuentra disponible en la plataforma digital y puede consultarse desde cualquier lugar con acceso a internet. El curso incluye recursos explicativos, materiales audiovisuales y actividades interactivas que refuerzan la práctica constante.

Aunque la flexibilidad es una ventaja, el Sena recomienda establecer una rutina de estudio para asegurar la continuidad y el cumplimiento de los objetivos de cada nivel.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés?

Quienes deseen participar deben realizar el proceso de manera virtual a través del portal de Zajuna:

Ingresar a la página oficial de Zajuna

Dirigirse a la sección “Bilingüismo”

Seleccionar el nivel disponible o presentar la prueba de clasificación

Hacer clic en “Inscríbete”

Crear una cuenta o iniciar sesión con los datos personales

Confirmar la inscripción mediante el correo electrónico registrado

Las convocatorias se abren periódicamente, por lo que si en el momento de la consulta no hay cupos disponibles, la entidad sugiere revisar nuevamente en los días siguientes para verificar la apertura de nuevas plazas.

Con esta alternativa virtual, el Sena busca facilitar el acceso al aprendizaje del inglés y ofrecer una opción flexible para quienes desean fortalecer su perfil profesional sin asumir costos adicionales.