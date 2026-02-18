Comienzan protestas en plena noche por fallo que ordena designar a Ismael Peña como rector de la U. Nacional

En horas de la noche de este martes 17 de febrero comenzaron a presentarse varios plantones en la avenida El Dorado, a la altura de la carrera 33, por la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó designar a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional en un plazo de 48 horas.

Las estaciones Corferias y Ciudad Universitaria estuvieron fuera de servicio durante una hora, y se prevé que en próximos días se presenten más manifestaciones por esta situación, en vista de que hay convocatoria a paro entre la comunidad de esa institución hasta el próximo martes 24.

¿Por qué hay indignación frente a esta decisión?

La extensa polémica por la rectoría de la Unal comenzó con la elección del rector en 2024, en la que el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió a Peña como rector a diferencia de la decisión de la consulta, que daba como ganador (de forma no vinculante) a Leopoldo Múnera. La designación del CSU generó una ola de críticas y rechazo entre la comunidad de la institución que llevó a la posesión de Múnera en ese cargo un par de meses después.

Sin embargo, múltiples decisiones judiciales han cambiado el rumbo de la silla rectoral y en septiembre de 2025 el Consejo de Estado decidió no anular la elección de Peña, aunque Múnera siguió en el poder hasta noviembre de ese año, cuando la misma entidad anuló la resolución que lo designaba como rector.

Ahora, la decisión que devuelve a Peña a la rectoría reavivó la indignación de 2024, reforzada, entre otras cosas, por la insólita posesión de Peña cuando la polémica por el rector aún seguía viva poco después de la consulta y las elecciones del CSU. En esa ocasión, quien ahora volverá a ser rector asumió su cargo en una notaría ante siete testigos, pero sin contar con el aval de Aurora Vergara, ministra de Educación de ese entonces.