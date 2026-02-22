Tradicional colegio de Bogotá podría someterse a proceso de reorganización empresarial, ¿qué sucedió?

El Colegio Refous generó revuelo en la opinión pública en las últimas horas, pues publicó un comunicado de prensa en el que le informó a su comunidad educativa que evalúa alternativas administrativas y financieras, tras la recomendación de un comité de expertos que sugirió acogerse a un proceso de reorganización bajo la Ley 1116.

En la comunicación dirigida a la “comunidad Refousiana”, la institución señaló que desde hace varios meses viene revisando opciones para atender inquietudes relacionadas con su gestión interna. “A propósito de algunas inquietudes relacionadas con temas administrativos y financieros del Colegio Refous, desde hace varios meses un comité de expertos ha revisado las mejores opciones”, indicó el colegio.

Según el documento, el análisis ha estado enfocado en dos objetivos principales: “Atender los compromisos administrativos con la excelencia y transparencia que nos han caracterizado siempre desde hace casi 70 años” y con ello “garantizar que, mientras se atienden estos retos administrativos, la operación del Colegio, su excelencia académica y el talento humano que lo hacen posible, sean la prioridad siempre”.

Como resultado de esa evaluación, una de las recomendaciones fue acudir a un mecanismo contemplado en la legislación colombiana. “En efecto, una de las recomendaciones del comité de expertos fue hacer uso de un recurso normal que permite la Ley Colombiana de solicitar una reorganización administrativa mediante el amparo que ofrece la Ley 1116”, explicó la institución.

La solicitud, sin embargo, no depende únicamente del colegio. La decisión está “sujeta a la autoridad que la rige, en este caso la Superintendencia de Sociedades y de la cual recibiremos respuesta en las próximas semanas”, precisa el comunicado. Es decir, será esa entidad la que determine si procede el proceso de reorganización administrativa.

En el mensaje, el Colegio Refous buscó enviar un mensaje de calma a padres de familia, estudiantes y demás integrantes de su comunidad. “Este es un parte de tranquilidad para todos ustedes, pues el Colegio durante estos casi 70 años ha funcionado con total normalidad y excelencia, así seguirá siendo”, afirmó.

Además, la institución aseguró que las decisiones adoptadas hasta ahora no afectan la prestación del servicio educativo. “Las decisiones gerenciales que estamos tomando van en la dirección correcta y en la actualidad nos permiten garantizar la operación”, agregó el colegio.

Finalmente, la directiva invitó a la comunidad a mantener los canales formales de comunicación para resolver cualquier inquietud. “Agradecemos a toda la querida comunidad Refousiana que cualquier inquietud o pregunta al respecto nos la comuniquen por los canales oficiales”, concluye el pronunciamiento.

Por ahora, el proceso se encuentra a la espera de la respuesta de la Superintendencia de Sociedades. Mientras tanto, el colegio insiste en que la prioridad seguirá siendo la continuidad de la operación académica y el mantenimiento de los estándares que, según indica, han caracterizado a la institución durante casi siete décadas.