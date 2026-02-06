Rugby solidario: más de 250 jugadores se movilizan por la educación en Medellín

Este domingo 8 de febrero, desde las 8:00 a. m., la cancha del barrio Cristo Rey será escenario de la novena edición del Scrum Escolar, una jornada deportiva y solidaria que reúne a la comunidad rugbística de la ciudad para donar kits escolares a niñas y niños de distintos sectores.

¿Qué es el Scrum Escolar?

El Scrum Escolar es una iniciativa que combina juego, voluntariado y responsabilidad social, donde equipos y aficionados se unen para aportar a la educación mediante la recolección y entrega de útiles escolares. La meta de esta edición es alcanzar 300 kits, con el apoyo de más de 250 jugadores y 20 voluntarios que participarán en la logística de recolección y distribución.

Rugby 7’s, juego de pretemporada y participación masiva

La jornada contará con 10 equipos masculinos y 6 femeninos, todos en la categoría Seven (7’s), y se proyecta la participación de más de 300 personas disfrutando de un juego de pretemporada que refuerza los valores del rugby: trabajo en equipo, respeto y solidaridad.

Organización y entrega de los kits

La Corporación Deportiva Fénix Rugby Club lidera la organización del evento y la distribución de los elementos escolares en las comunas 10 y 13 de Medellín, asegurando que las donaciones lleguen a quienes más las necesitan.

Desde su primera versión, el Scrum Escolar ha entregado más de 3.000 kits escolares, sumando esfuerzos de jugadores, empresas privadas y voluntarios que creen en la educación como herramienta de transformación social. Año tras año, la iniciativa consolida al rugby como un motor de impacto positivo en la comunidad.