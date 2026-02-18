Último día para asistir al College Fair Tour Medellín 2026: Universidades de 15 países cierran su agenda en la ciudad

Este jueves, 19 de febrero, será la última oportunidad para que estudiantes y familias de Medellín y el Valle de Aburrá puedan conocer de primera mano las opciones existentes de educación superior en el exterior.

El College Fair Tour Medellín 2026 que reúne a más de 60 universidades de 15 países, cerrará su primera edición en el Colegio Cumbres, tras cuatro días de encuentros académicos en instituciones educativas de la ciudad.

Universidades de 15 países ofrecen becas para estudiantes colombianos

El evento comenzó el 16 de febrero en el Marymount School Medellín, continuó en el Colombo Británico de Envigado y este miércoles tuvo su jornada en The Columbus School. La cita final permitirá a los interesados conversar directamente con representantes universitarios, comparar sistemas educativos, explorar becas y resolver dudas sobre procesos de admisión internacional.

Juliana Vásquez, líder del College Fair Tour Medellín 2026 y consejera internacional del Marymount, destacó que el modelo busca acercar la información a las familias sin intermediarios.

“Este evento pretende generar una nueva dinámica para la ciudad, al traer a representantes de 60 universidades de todo el mundo para que no solo se conecten con las instituciones, los estudiantes y las familias, y les cuenten sobre sus oportunidades de educación en el exterior, sino para que conozcan el ecosistema educativo de Medellín y el Valle de Aburrá, y se propicia una conexión más profunda con el tejido empresarial y con su gente”, dijo la líder.

Las instituciones participantes son provienen de países como Estados Unidos, Australia, España, Reino Unido, Italia, Canadá y Francia, entre otros. Cada jornada incluye conferencias sobre tendencias globales, orientación sobre acceso a universidades internacionales y espacios de networking académico.

La iniciativa cuenta además con la articulación de Proantioquia, organización que promueve la internacionalización del talento joven. Su presidenta ejecutiva, Juliana Velásquez Rodríguez, señaló que el objetivo es generar oportunidades educativas y económicas para la región mediante la cooperación entre sector educativo, empresarial y social.

“En Medellín y Antioquia elegimos construir juntos el futuro, hacer que las cosas pasen. Y esto solo lo logramos trabajando en equipo empresas, sector educativo y social tanto nacional como internacional. En Proantioquia somos una plataforma de confianza, ponemos nuestras capacidades y las del sector al que representamos al servicio de conectar y generar oportunidades de crecimiento para nuestros jóvenes”, afirmó.

Los organizadores esperan que esta primera edición impulse nuevas versiones del tour durante el año y consolide a Medellín como destino académico internacional.