Polo Polo mostró su voto y su lealtad por De la Espriella y aseguró que no lo hace por favores políticos

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La segunda vuelta presidencial en Colombia también se está jugando en redes sociales, donde cada foto, frase y publicación termina convertida en declaración política. En medio de la jornada electoral de este domingo 21 de junio, Miguel Polo Polo volvió a dejar claro su respaldo a Abelardo de la Espriella y al movimiento Defensores de la Patria, luego de ejercer su derecho al voto.

El congresista publicó en su cuenta de X un mensaje en el que aseguró sentirse feliz por haber sido, según sus palabras, el primer congresista en respaldar de frente el proyecto político de De la Espriella. Además, acompañó su publicación con una fotografía relacionada con su voto, algo que también abre conversación por las restricciones que existen durante la jornada electoral frente al uso de celulares y cámaras en puestos de votación.

“Me llena de felicidad el haber sido el primer congresista en creer y respaldar, de frente y sin miedo, el proyecto político de Defensores de la Patria”, expresó Polo Polo.

Abelardo De la Espriella envió un contundente mensaje antes de la segunda vuelta Abelardo De la Espriella, candidato presidencia. (Foto: Captura de video @ABDELAESPRIELLA - 20 de junio de 2026) (Captura de pantalla)

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Polo Polo defendió su lealtad a De la Espriella

En su mensaje, el representante también recordó que su apoyo a De la Espriella comenzó en septiembre del año pasado y que en ese momento recibió críticas por su decisión.

“Cuando lo hice, en septiembre del año pasado, algunos se burlaron de mí, me atacaron, me llamaron traicionero e incluso desleal. Hoy queda demostrado que, en política, el tiempo siempre termina dándole la razón a quienes actúan con convicción. Y este proyecto de defensores ha demostrado precisamente eso: convicción, firmeza y coherencia”, escribió.

Polo Polo también buscó marcar su respaldo como una decisión basada en una causa política y no en favores personales.

“Mi lealtad no está con hombres ni con favores políticos; mi lealtad está con Colombia y con su gente. ¡Firmes por la patria! Con El Favor de DIOS Todo Poderoso vamos por la presidencia de Colombia”, agregó.

La foto del voto también abrió conversación

La publicación se dio en medio de una jornada electoral en la que las autoridades han insistido en la importancia de proteger el carácter secreto del voto. El registrador nacional, Hernán Penagos, recordó que está prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., según el Decreto 0211 de 2026, justamente para evitar presiones, compra de votos o constreñimiento al elector.

En esa misma explicación, Penagos señaló que una de las características del voto es que sea secreto y libre, y que algunas personas toman fotos para demostrar por quién votaron ante terceros, ya sea por presión o por compra de votos.

De la Espriella y Cepeda se juegan la Presidencia

La publicación de Polo Polo se da en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años. Este domingo, Colombia elige en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos candidatos que representan proyectos políticos completamente opuestos y que han protagonizado una campaña marcada por ataques, miedo, rabia y una fuerte batalla digital.

De la Espriella llegó a la segunda vuelta como una figura de derecha con una campaña de fuerte tono patriótico y confrontacional, mientras Cepeda ha intentado movilizar a sectores de izquierda y votantes críticos del discurso de su rival.

Al final, Polo Polo no solo dejó constancia de su voto, sino que aprovechó la jornada para reafirmar que su apoyo a De la Espriella no fue de última hora. En sus palabras, se trató de una decisión tomada con convicción y que, según él, el tiempo terminó respaldando. En redes, como era de esperarse, su publicación no tardó en generar conversación en plena jornada electoral.